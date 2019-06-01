Bu yöntem ile selülitleriniz tarihe karışacak

Deri altında düzensiz yağ birikmesi neticesinde oluşan portakal kabuğu görüntüsü her yaştan hanımın kabusudur. Sırt, karın, kalça, bacak ve göğüs altında oluşan selülitlerden kurtulmak için kremler kullanabilirsiniz. Ancak piyasada bulunan kimyasal bazlı kremler yerine tamamen bitkisel yolları da tercih edebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan yalnızca bir kahve...

Bir hayli şaşırtacak

Evet, yanlış okumuyorsunuz selülit probleminden yalnızca kahve ile kurtulabilirsiniz. Kahve ve birkaç malzeme ile hazırlayacağınız maske, selülitli bölgeye uygulandığında ortaya çıkacak olan sonuç sizi bir hayli şaşırtacak.

İşte selülitle mücadele etmenin en etkili yolu

Malzemeler:

1 fincan toz Türk kahvesi

Yarım fincan tatlı badem yağı

Çeyrek fincan toz şeker

4-6 damla tarçın yağı

8 damla vanilya yağı

Yapmanız gereken yalnızca tüm malzemeleri cam bir kavanozda birleştirip, karıştırmak.

Kahve maskesi nasıl uygulanır?

Öncelikle güzelce duş almanız gerekiyor. Ardından hazırladığınız karışımla selülit olan bölgeye masaj yapın. Masaj sırasında dairesel hareketler kullanmaya özen gösterin. 5-10 dakikalık masajın ardından cildinizi yıkayıp, güzelce kurulayın. Duşun ardından cildinizi bir krem ile nemlendirmeniz önemli.

Şimdiden kolay gelsin.