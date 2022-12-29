Bu yöntem banyonuzu 30 saniyede pırıl pırıl yapacak: Şaşkına döneceksiniz! Tuvalet temizliği için deterjan, çamaşır suyu kadar etkili!

Bu mükemmel temizlik bilgisi size zamandan kazandıracak öncesi ve sonrası olarak şaşkına döneceksiniz.

HİDROJEN PEROKSİT SİHİRLİ BİR ANTİMİKROBİYALDİR

Hidrojen peroksit, kesikleri ve yaraları tedavi etmek için bilinir ve aslında evin etrafında harika bir yardımcı olabilir. Anti-fungal ve anti-mikrobiyal nitelikleri nedeniyle bakteri, küf ve kötü kokuları yok eder.

Tencere, halı ve fayansları temizlemek için kullanılabilir; ev tekstili ve yatak çarşaflarını beyazlatmak; ve lavabo, banyo ve tuvaletten kireç ve sarı lekeleri çıkarmak için idealdir.

AMONYAK YAĞ LEKELERİNİ GİDERİR

Amonyak, hücre proteinlerini parçalayan güçlü bir temizleyicidir. Küvet, yer, pencere temizliğinde kullanabilirsiniz ancak son derece etkili bir temizlik maddesi olduğu için göz veya ciltle temasından kaçınmalısınız. Solunduğunda da çok tehlikelidir.

Ev kimyasalları, özellikle çok hızlı tükendikleri için sizi maddi açıdan zorlayabilir. Fazla ödeme yapmak veya karmaşık maddeler içeren ürünler kullanmak istemiyorsanız (özellikle evinizde alerjisi olan kişiler varsa), kendi temizlik ürününüzü oluşturabilirsiniz. Doğru oranları ve güvenlik önlemlerini uygularsanız daha az maliyetli ve zararsızdır.

Pas lekeleri için malzemeler

100 ml amonyak

50 ml hidrojen peroksit

Amonyağı şişeye dökmeden önce eldiven maske ve koruyucu bir gözlük takın. Üzerine hidrojen peroksit ekleyin. Şişeyi nazikçe ve dikkatlice sallayarak hepsini karıştırın. Karışımı pasın üzerine püskürtün. Hepsini akan su ile iyice yıkayın.

HAVALANDIRMAYI VE MASKEYİ İHMAL ETMEYİN

Amonyak zehirli olabilir, bu nedenle evde kullanmak için tüm pencereleri açmanız, bir maske ve lastik eldiven takmanız, karışımı hızlı bir şekilde küvete, lavaboya veya tuvalete uygulamanız ve odadan çıkmanız gerekir.(başka bir odaya, balkona veya dışarıya gidin) ve diğer aile üyelerini ve evcil hayvanları banyodan uzak tutun.

Karışım iyice yıkandıktan sonra evi iyi havalandırmak her zaman iyidir.

Merak edenler için diğer yöntemler...

Çamaşır Suyu Lekesini Çıkarmanın Basit Yolu

Tüm lekeli yüzeye metil alkol sürdükten sonra 1 gece beklemesini sağlayın. Verilen süre geçtiğinde, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın. Bu yöntem sayesinde en sevdiğiniz kıyafetlerinizi çamaşır suyu lekesinden kurtarmış olacaksınız.

Tuvalet temizliğinde çamaşır suyu

Çamaşır suyunu klozete dökün ve 15 dakika kadar bekleyin. Ardından inatçı lekeleriniz var ise tuvalet fırçası klozetin içini güzelce temizleyin. Sifonu çekin. Kireç oluşumundan ötürü oluşan inatçı sarı lekeler varsa kireç çözücü ürünlerinden yardım alın. Asla ürünleri bir arada kullanmayın.

Tuvalet Temizliği Nasıl Yapılmalıdır? Doğal

Yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirkeyi lavabo giderine dökün. 15 dakika bekledikten sonra kaynar suyu lavaboya dökerek, giderlerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Yüzey temizliği için hazırlanan suyun içerisine sirke eklemek, bakterilerin ölmesini sağlar.

Tuvalet kağıdı neyden yapılır?

Kağıdın ana hammaddesi selülozdur. Çoğu ağaç cinsi kağıt yapımında kullanılabilir. Ayrıca saman, pamuk ve keten liflerinden de selüloz yapılabilmektedir.