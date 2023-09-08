Bu yıl da izin verilmedi! İmamoğlu'ndan Necip Fazıl Kısakürek'e ambargo!

İBB’yi ele geçirince yaptığı ilk işlerden biri olarak Üstad Necip Fazıl’ın “Reis Bey” eserini Şehir Tiyatroları repertuvarından kaldıran Ekrem İmamoğlu’nun inadı sürüyor. Şehir Tiyatroları, Üstad’ın oyununa bu yıl da ambargo uyguladı.

Türbe türbe gezip “herkesi kucaklama” vaadiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, kültürel sahada mütedeyyin kesimi yok saymaya devam ediyor. Eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran ve İslami camianın ideologları arasında yer alan Necip Fazıl Kısakürek’e yönelik İBB ambargosu devam etti.

İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından İBB Şehir Tiyatroları repertuvarından kaldırılan “Reis Bey” oyununa, 2023-2024 sezonunda da yer verilmedi.

Şehir Tiyatroları’nda yeni mevsimde hangi oyunların sergileneceğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında “klasiklere devam” teması işlendi. 16 Eylül’de başlayacak yeni tiyatro sezonunda “Shakespeare’den Tolstoy’a, Turan Oflazoğlu’ndan Haldun Taner’e klasik yazarların eserlerinin ön planda olacağı” ifade edildi.

Atatürk temalı “Bu Memleket Bizim” oyununun sahneleneceğini duyuran İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Necip Fazıl’ın Reis Bey eserini ise yok saydı.

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Geçtiğimiz yıl toplamda 1535 seans gösterimi gerçekleştirilen Şehir Tiyatroları’nda 506 bin seyirci ağırlanmıştı.

Şehir Tiyatroları’nın 2019-2020 sezonundan itibaren Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Reis Bey’ oyunu repertuvardan çıkarılmıştı. Üstad Necip Fazıl’ın yanı sıra; Mustafa Kutlu’nun ‘Mavi Kuş’, İskender Pala’nın ‘Aşk Bir Zamanlar’ oyunları da listeden çıkarılmıştı. Dönemin Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, konuya ilişkin, “Önceliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israfı önlemek. Ekonomik nedenler olarak söyleyebilirim.” diyerek Necip Fazıl oyununun “israf” olduğunu savunmuştu.

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Kültür AŞ'nin Danışman kadrosuna atadığı Sinan Meydan, Üstad Necip Fazıl’a hakaret etmişti. İmamoğlu’nun danışmanı Meydan, merhum Necip Fazıl Kısakürek’e “yanaşmacı” ve “paracı” diyerek şu ağır ithamları yöneltmişti:

“Necip Fazıl, önceleri CHP’ye yanaştı, Atatürk’ü övdü. Sonra DP’ye yanaştı. Menderes’ten sızdırdığı paralarla çıkardığı Büyük Doğu dergisinde Atatürk’e, İnönü’ye, CHP’ye saldırdı. Cumhuriyetin kuruluş dönemini çarpıttı, Atatürk’e ağır hakaretler etti. Çocuklarımıza asla rol model olamaz.”

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