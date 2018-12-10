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"Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz"

- Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu:"Bu yılki maçların hepsi zor. Alt veya üst sırada diye bir şey yok. Akhisarspor-Fenerbahçe maçında bunu gördük"

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
"Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz"


ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, mücadele ettikleri Spor Toto Süper Lig'de bu sezon tüm maçların zorlu geçtiğini söyledi.

Turuncu-yeşilli ekibin Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı takip eden başkan Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, 0-0 eşitlikle tamamlanan Beşiktaş maçındaki mücadelelerini överken, önlerinde Çaykur Rizespor ile yapacakları zorlu bir müsabaka olduğuna dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'un Galatasaray önünde 2-0 yenik durumdan 2-2 beraberliği yakaladığını hatırlatan Çavuşoğlu, bunun kolay bir iş olmadığını aktararak, "Bu yılki maçların hepsi zor. Alt veya üst sırada diye bir şey yok. Akhisarspor-Fenerbahçe maçında bunu gördük. Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz. Çaykur Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor maç. Biliyorsunuz, Baiano sakat, Sackey cezalı. İnşallah mevcut takımla mücadelemizi yapacağız." diye konuştu.


- VAR'a başvurulmamasına tepki


Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçında bir penaltılarının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına rağmen verilmediğini savundu.

VAR sistemine rağmen hakemlerin hata yapmaya devam ettiğini ileri süren Çavuşoğlu, "Bu sistemi en çok destekleyen başkanlardanım ama VAR'ı kullanırsanız bu sistem geçerli olur. O pozisyonu neden atladıklarını anlamış değilim. Bu pozisyonun nasıl kaçtığını, tekrarına nasıl bakılmadığını, izlenmediğini anlamış değiliz. Beşiktaş gibi bir rakipten alacağımız 3 puan çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Peş peşe gelen hakem hatalarının tüm takımları düşündürmeye başladığını ifade eden Çavuşoğlu, hakemlere maç vermeme cezası yerine para cezası önerisinde bulundu.


- Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı


Aytemiz Alanyaspor, ligin 16. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla tamamlandı.

İdmana, izinli olan Tzavellas ve Villafanez'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Djalma Campos ile Mbila katılmadı.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
  1. Alanya
  2. Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu
  3. Beşiktaş
  4. Çaykur Rizespor
  5. Futbol
  6. SÜPER LİG

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