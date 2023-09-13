Bu yemekten 1 lokma yiyen kanser oluyor! İşte dünyanın en tehlikeli yemeği!

Dünya üzerinde bazı yemeklerin insan sağlığını tehdit ettiği biliniyor. Ancak bir Tayland yemeği var ki gerçekten ölüm riski bulunduruyor. Bu tip yemeklerin risk taşıdığı bir risk değil ancak tüketirken çok dikkat etmek gerekiyor.

Tayland'da tüketilen yerel bir yemek ise açıklandığı kadarıyla dünya üzerindeki en tehlikeli gıdalardan biri. Tek bir lokmasını tüketmenin bile karaciğer kanserine neden olabileceği açıklandı. Hatta Tayland genelinde her yıl 20 bin kişinin ölmesinin nedeninin bile bu yemek olduğu iddia ediliyor.

Tayland'ın Khon Kaen kentinde oldukça popüler olan bu yemeğin ismi Koi Pla. Yemeğin içinde otlar, baharatlar ve limon suyuyla öğütülmüş, kıyılmış bir çiğ balık bulunuyor. Bu ilginç ve tehlikeli yemek milyonlarca Taylandlı tarafından sıkça tüketiliyor. Ülkenin en fakir eyaletlerinden biri olan Isaan'da en çok tercih edilen yemek Koi Pla.

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre bu yemeğin bu kadar tehlikeli olmasının nedeni içinde bulunan bol miktardaki çiğ balık değil. Bu yemeğin bu kadar ölümcül olmasının nedeni içinde yaşayan parazit yassı kurtlar ve canlı parazitler!

Taylandlı doktor Narong Khuntikeo, anne ve babasının hayatını kaybetmesinin ardından Tayland'ın bu popüler yemeğini incelemeye aldı. Yemekteki tehlikeleri anlatan Dr. Khuntikeo bu lezzetli ancak ölümcül yemeği daha az insanın yemesini sağlamak için çalışıyor.

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Yemekteki tehlikeli parazitler Mekong bölgesindeki tatlı su balıklarında bulunuyor. Bu da Isaan kentinin dünyada en çok bilinen safra kanalı kanseri vakalarına sahip olmasının nedeni. Kentteki pek çok insan bu çiğ balık yemeğiyle ziyafet çekiyor. Ancak bu yemeği tüketenler karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor.

Karaciğer cerrahı Dr. Narong Khuntikeo, AFP'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıyor: "Bu yemek burada çok büyük bir sağlık yüküne neden oluyor. Ancak kimse bunu bilmiyor, sessizce hayatlarını kaybediyorlar. Tıpkı ağaçtan düşen yapraklar gibi."

EN DÜŞÜK HAYATTA KALMA ORANI

"Sessiz katil" olarak da bilinen karaciğer kanseri acilen tedavi edilmediği takdirde tüm kanserler arasında en düşük hayatta kalma oranlarından birini taşıyor.

Khuntikeo, dört yıl boyunca bölgedeki köylüleri parazit açısından test eden bilim insanları, doktorlar ve antropologlarla birlikte çalışıyor. Ekip ultrason makineleri ve idrar test kitleri kullanıyor ve bazı topluluklarda yaşayan insanların yüzde 80'inin süper tehlikeli paraziti yuttuğunu keşfetti. Doktor şimdi insanları koi tabağının tehlikeleri konusunda eğitmek için elinden geleni yapıyor.

Yemekten vazgeçmeyi reddedenler, paraziti etkili bir şekilde öldüren balığı pişirdikleri takdirde yemeğin tadının bozulduğunu iddia ediyorlar.