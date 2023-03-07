Bu yazı, Cumhuriyet yazarının kulağını çektirir! Pişman olursun bak

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, muhalefetin yaşadığı krizle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Balbay, kendisine altılı masa sakinlerinden kuvvetle muhtemel "Yavaş ol birader" şeklinde bir uyarı gelmesine sebep olacak yazısında özetle şunları kaydetti: "Akşener’in 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan 6’lı masa buluşmasından sonra partisinin genel merkezine dönüşte kendisini ateşli partililer karşıladı. Bu 3 Mart’ın habercisiydi! 3 Mart sonrasındaki yankılar, İYİ Parti’nin oylarının patlamayacağını gösterdi. Akşener’in “Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız” sözü şu aşamada hayata şöyle geçti: Tahrip oldu! Daha büyük ölçekten bakınca şunu da söylemek gerekir: İYİ Parti karar vericileri 3 Mart krizinin Türkiye’nin geleceğini nasıl etkileyeceğini öngörerek hareket ettiyse vahim, öngörmediyse daha da vahim!"



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