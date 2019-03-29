Bu yarışın kaybedeni yok, sadece 3 kişi katıldı

Karabük’ün kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen atletizm yarışmasına sadece 3 sporcunun katılması ilginç bir görüntü oluşturdu.

3 Nisan Demir Çelik fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 82. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Yenişehir Çamlık Koşu Parkuru’nda düzenlenen 3 bin metre atletizm yarışmasına sadece üç yarışmacı katıldı. Adeta yarışın kaybedenin olmadığı mücadelede Karabük Kıymet Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi öğrencisi Betül Savaş parkuru 14 dakika 32 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ertuğrul Güney 23 dakika 44 saniye ile ikinci, Emin Özdemir ise 23 dakika 55 saniye ile yarışmayı üçüncü tamamladı.

Yarışmada derece alan 3 yarışmacıya önümüzdeki hafta kutlanacak olan etkinlikler kapsamında ödülleri teslim edilecek.