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Gündem Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri
Gündem

Bu video yürekleri sızlattı! İşte Elazığlı Şehit Aslan'ın son sözleri

Yeniakit Publisher
2023-12-24 10:55:00 -

Şehit Kemal Aslan'ın 'şehit olursam' diye çektiği video yürekleri dağladı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı.

Dün, Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Öte yandan, Şehit Kemal Aslan’ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

Görüntüde, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadeleri yer aldı. Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

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