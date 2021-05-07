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Gündem Bu video Özgür Demirtaş'a cuk oturdu
Gündem

Bu video Özgür Demirtaş'a cuk oturdu

Sosyal medyada solakların ekonomisti Özgür Demirtaş’a cevap olarak paylaşılan Kemal Sunal videosu, kendini sürekli övmesiyle bilinen Demirtaş'a cuk diye oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 17:24:00 -

CHP yandaşı ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyada alay konusu oldu.

Bulduğu her fırsatta kendisine övgüler yağdıran ve sosyal medyada da çokça kez egosu tavan kişiliği nedeniyle eleştirilen Özgür Demirtaş için, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı adlı filmden bir sahne paylaşıldı.

"An itibariyle Özgür Demirtaş" notuyla paylaşılan video için, "Özgür Demirtaş'a cuk oturdu" yorumları yapıldı.

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