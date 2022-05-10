Bu vicdansızlık 'zina' yeniden suç kapsamına alınmadan bitmeyecek! Vicdansızlığa ilişkin bir kadın gözaltına alındı

Türkiye genelinde yaşanan sokağa bebek terk etme vicdansızlığına bir yenisi daha eklendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir ara sokakta, poşet içinde sokağa terk edilmiş bebek buldu.

Bebekten üzen haber!

Sağlık ekiplerinin Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı bebek, geceyi burada geçirdi. Bebeğin sağlık durumu kötüleşince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Vicdansız annesi tarafından sokağa bırakılan bebeğin tedavisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürüyor.

Şüpheli bir kadın gözaltında!

Öte yandan bebeğin bulun masından kısa bir süre sonra Siverek Devlet Hastanesi'ne düşük yaptığını iddia eden bir kadın başvurdu.

Kadını tedavi altına alan doktorlar, yeni doğum yaptığını belirleyince durumu polise bildirdi. Hastaneye giden polis ekipleri, kadının ifadesini alarak hastane odasında gözlem altında tutuyor.

İsmi açıklanmayan kadın, iddiaya göre düşük yaptığını ve sokağa bırakılan çocuğun kendisine ait olmadığını söyledi. Halen hastanede tedavi gören kadından kan örneği alan ekipler, çocuğun kanı ile eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için laboratuvara gönderdi. Kadının bebeğin annesi olup olmadığının çıkacak sonuca göre belirlenecek.