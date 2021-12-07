Bu vebal hepimizin

2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta yaşanan Madımak olayları sonrası haklarında hiçbir delil ve belge olmaksızın cezaevlerine doldurulan Sivas mazlumlarının dramına ışık tutmaya devam ediyoruz. 28 yıldır zindanlarda tutulan Sivas mazlumlarının ailelerinin yaşadığı zorlukları gündeme getiren Akit, bugün konuşabilmek için aile fertlerine ulaşamadı. Çünkü Sivas mazlumlarının kimisinin annesi, kimisinin babası, kimisinin eşi, kimisinin kardeşi, onların haklılığını göremeden ruhunu Rahman’a teslim etti. Hayatta tutunabilecek en büyük gücü olan yakınlarını kaybeden Sivas mazlumlarının hiçbiri, cenazeye katılma hakkından faydalandırılmadı.

Babası da bu dünyadan göçtü

Çeyrek asrı aşan sürede zindanda zulmün her türlüsünü yaşayan mazlumlardan Faruk Belkavli’nin annesi Nuriye Belkavli, babası Cemil Belkavli evlat hasretiyle son nefesini verdi. 2005’te annesi Fatma Erbaş’ın acısını yaşayan Sivas mazlumu Muhsin Erbaş, geçen ay babası Ahmet Erbaş’ın vefatıyla tutunacak son dalını da kaybetti.

Bir başka Sivas mazlumu Zafer Yelok’un annesi Mevlüde Yelok 78’inde, babası Hacı Mehmet Yelok 71’inde Hakk’a yürüdü. Erkan Çetintaş’ın ise önce annesi Yurdagül Çetintaş 2006’da, sonra babası Nuri Çetintaş 2018’de ebedi aleme göç etti.

Acı üstüne acı

1993’ten beri zindanda tutulan Harun Gülbaş’ın 15 sene önce annesi Adile Gülbaş rahmetli oldu, daha sonra ağabeyi Metin Gülbaş’ın acı haberini aldı. Anne Adile Gülbaş, karanlık Madımak hadisesinin 13’üncü yıldönümü olan 2 Temmuz 2006’da 74 yaşında ebediyete göç ederken, ağabey Metin Gülbaş kardeş hasretiyle 48 yaşındayken 25 Şubat 2012’de Rabbine kavuştu.

Suçsuz, günahsız masumlardan Bülent Düğenci’nin babası Hikmet Düğenci artık aramızda değil. Olay günü Sivas’ta bile bulunmamasına rağmen delilsiz şekilde zindana tıkılan Bülent Düğenci, 2019 yılında 82 yaşındayken ebediyete göçen babasının cenazesine bile katılamadı.

49 yaşında vefat etti

Dava sanıklarından Alim Özhan’ın eşi Solmaz Özhan 49 yaşında kansere yenik düştü. Cafer Tayyar Soykök’ün gözü gibi sevdiği kız kardeşi Lalezar Sorucu 46 yaşında hayatını kaybetti. Mazlumlardan Faruk Ceylan’ın kız kardeşi Perihan Ceylan ise 1994 senesinde henüz 22 yaşındayken trafik kazasında vefat ederek ağabeyine acıyı yaşattı.

Sivas mazlumlarından Ahmet Turan Kılıç cezaevindeyken ciğerparesi olan eşi hayatını kaybetmiş, ağır hastalıklar sebebiyle 86 yaşında Cumhurbaşkanlığı affıyla zindandan çıktıktan 1 yıl sonra Hakk’a yürümüştü. Dava sanıklarından Cafer Erçakmak ise 2011 senesinde fani hayata gözlerini yummasına rağmen kimlik tespiti bahanesi ile CHP milletvekilinin isteği üzerine mezarı açılmış ve kan, kıl gibi örnekler alınarak öldükten sonra bile zulme maruz kalmıştı.