Bu vahşete CHP de ortak

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde elektrik direğine bağlanıp başından vurularak öldürülen AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi’nin PKK'lı teröristlerce katledildiği ortaya çıktı. Bengi’nin öldürülmesinden sonra bölge halkından ve sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler geldi.

BARAJI CHP SAYESİNDE AŞTI

AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi’nin katledilmesine ilişkin konuşan AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, “Bir bakkalın ‘işbirlikçi’ denilerek terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve buna benzer olaylarda Türkiye genelindeki Kürtlerin tamamı HDP’nin terör örgütü PKK’yla ilişkilerinin son bulmasına yönelik mesajlar vermiştir. Özellikle 24 Haziran Seçiminde de Batı’daki Ulusalcı, Türksolcu dediğimiz kişiler özellikle HDP’nin barajı aşmasına sebep olmuşlardır. Bölge halkı zaten HDP’yle arasına mesafe koymuş. HDP’nin oyunu artırmamıştır. Ama HDP’nin barajı aşmasının sorumlusu CHP’dir. Terör katliamlarında hepsinin eli kana bulaştı” dedi.

PKK TAŞERON ÖRGÜT OLDU

Kürt Siyasetçi Yazar Galip İlhaner de, “HDP, PKK'ya eleman gönderiyor. CHP ve Türk Solu ise, HDP (PKK)'yi destekliyor. PKK da kan döküyor. PKK Türk Solu ve dış uzantılı bir taşerona dönüştü. Bu adam CHP'nin yaptığı gibi HDP'yi destekleseydi, PKK tarafından öldürülmezdi. HDP/PKK’yı Kürtler değil, CHP meclise taşıdı. Kürtler PKK ile aralarına gün geçtikçe mesafe koyuyor ve PKK’ya tepki gösteriyor. Muhalefet ve aydınlar; siyaset üretmekten aciz kaldıkları Erdoğan ve AK Parti’ye karşı, en büyük zararı Kürtlere veren bir terör örgütünü legalleştirerek, yasal bir parti gibi kullanıyorlar. PKK’nın eroin ticareti ve insan öldürmesi görmezlikten geliniyor ve bu durum gittikçe de normalleşiyor” diye konuştu.

CHP, HDP’Yİ BARAJ ÜSTÜNE ÇIKARDI

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Çocuklarına ekmek kazandıran bir vatandaşın sırf kendi özgür iradesiyle oyunu bir siyasi partiye vermesinden dolayı öldürülmesi çok yanlış. CHP’nin de HDP’yi baraj üstüne çıkarma gayreti dolaylı olarak verilmiş bir destek olarak görüyoruz” diye konuştu.