  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB'den skandal dava! Hükümet indirim yapmıştı ama...

Galatasaray'da Mourinho krizi çıkabilir! Gözler Okan Buruk’ta: Böylesi olmamıştı gerçekten…

Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Milli takıma çok şey kazandırmış zaten! Şimdi de Süper Lig devine mi gelecek? Akıl tutulması bu olsa gerek…

‘İsrail 2 yıl içinde…’ Umarız dediğin olur siyonist yalakası Trump

''Makas atarak'' 5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Trafik teröristine komik ceza

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısı sonrası şok iddia! O isim, "Bu olursa hiç şaşırmayalım" diyerek bombayı patlattı

Çeyrek altın uçuşa geçti!

Türkiye tarihinde böylesi olmamıştı! Selçuk Bayraktar müthiş rakamı verdi

Sözcü’yü dansöze çevirdiler! Instagram’ın borazanı olursan böyle rezil olursun
Gündem “Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen…” Cihat Yaycı Paşa’dan Yunan hadsizliğine sert tepki
Gündem

“Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen…” Cihat Yaycı Paşa’dan Yunan hadsizliğine sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-09-20 22:04:00 -
"Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen…" Cihat Yaycı Paşa’dan Yunan hadsizliğine sert tepki

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, uluslararası hukuku ve sınırları hiçe sayarak provokatif bir tutumla Türk karasularına girmesi ve Türk balıkçı botunu adeta avlarcasına kovalaması sonrası Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Türk balıkçısını Türk sularında kovalıyor… Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen” dedi.

Bu sabah gerçekleşen olayda Yunan botu, Türk karasularını ihlal ederek, Türk balıkçı botunu sahile kadar kovaladığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı,
“Sözün bittiği yer… Yunan Sahil Güvenliği Bodrum Akyarlar’da evlerin önünde, neredeyse karaya çıkacak kadar yakına geliyor ve Türk balıkçısını Türk sularında kovalıyor…
Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen…” ifadelerini kullandı.

 

Cihat Yaycı ilk kez bu kadar ciddi ciddi uyardı: Türkiye inşallah bunu yapmaz
Cihat Yaycı ilk kez bu kadar ciddi ciddi uyardı: Türkiye inşallah bunu yapmaz

Gündem

Cihat Yaycı ilk kez bu kadar ciddi ciddi uyardı: Türkiye inşallah bunu yapmaz

Cihat Yaycı Paşa ‘Tarihi manipülasyonu’ anlatıyor! Sivas’ta uyduruk mezar uyduruk anıt rezaleti
Cihat Yaycı Paşa ‘Tarihi manipülasyonu’ anlatıyor! Sivas’ta uyduruk mezar uyduruk anıt rezaleti

Gündem

Cihat Yaycı Paşa ‘Tarihi manipülasyonu’ anlatıyor! Sivas’ta uyduruk mezar uyduruk anıt rezaleti

Cihat Yaycı, Türkiye'yi uçuracak petrol ve doğalgazın yerini söyledi: Müthiş potansiyel var müthiş
Cihat Yaycı, Türkiye'yi uçuracak petrol ve doğalgazın yerini söyledi: Müthiş potansiyel var müthiş

Ekonomi

Cihat Yaycı, Türkiye'yi uçuracak petrol ve doğalgazın yerini söyledi: Müthiş potansiyel var müthiş

Cihat Yaycı Paşa uyarıyor! Yunanistan şimdi de Gökçeada'ya göz dikti!
Cihat Yaycı Paşa uyarıyor! Yunanistan şimdi de Gökçeada'ya göz dikti!

Gündem

Cihat Yaycı Paşa uyarıyor! Yunanistan şimdi de Gökçeada'ya göz dikti!

Yunanistan’dan skandal ihlal!! Bodrum'a kadar kovaladılar
Yunanistan’dan skandal ihlal!! Bodrum'a kadar kovaladılar

Gündem

Yunanistan’dan skandal ihlal!! Bodrum'a kadar kovaladılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23