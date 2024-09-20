“Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen…” Cihat Yaycı Paşa’dan Yunan hadsizliğine sert tepki
Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, uluslararası hukuku ve sınırları hiçe sayarak provokatif bir tutumla Türk karasularına girmesi ve Türk balıkçı botunu adeta avlarcasına kovalaması sonrası Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Türk balıkçısını Türk sularında kovalıyor… Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen” dedi.
Bu sabah gerçekleşen olayda Yunan botu, Türk karasularını ihlal ederek, Türk balıkçı botunu sahile kadar kovaladığı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı,
“Sözün bittiği yer… Yunan Sahil Güvenliği Bodrum Akyarlar’da evlerin önünde, neredeyse karaya çıkacak kadar yakına geliyor ve Türk balıkçısını Türk sularında kovalıyor…
Bu utancı kaldır, kaldırabilirsen…” ifadelerini kullandı.
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