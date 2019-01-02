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Bu ürünü eken çiftçi yaşadı! Alım garantisi geliyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği arasında yapılan işbirliği sonucu makarnalık buğday eken çiftçilere alım garantisi verilecek.

02 Ocak 2019 Çarşamba 20:54
Bu ürünü eken çiftçi yaşadı! Alım garantisi geliyor

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektörün ihtiyaç duyduğu miktar ve kalitede buğdayı iç piyasadan karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Çiftçinin ürettiği buğdaya alım garantisi vereceğiz. Buna karşılık da bizim istediğimiz tohumların ekilmesini sağlamış olacağız ve direkt olarak çiftçiden fabrikalara ürünlerimizi alabileceğiz." dedi.

Kapasite 2 milyon tona çıkarıldı

Külahçıoğlu, makarna sektörünün teknolojik atılımlarla yıllık 2 milyon ton kurulu kapasiteye ulaştığını, toplam cironun da 1 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Sektörde yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Külahçıoğlu, dünyada İtalya'dan sonra en çok makarna ihraç eden 2'inci ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Sektörün 2018 için koyduğu 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefinin yakalandığını anlatan Külahçıoğlu, bu yıl da dış satımda yüzde 15 artış hedeflediklerini ifade etti.

iftçimize alım garantisi ve doğru fiyat vereceğiz"

Türk makarnasını daha az ithal girdiyle üretmek istediklerini dile getiren Külahçıoğlu, buğday ekim alanlarının artırılması için projeler geliştirdiklerini aktardı.

Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anki sistemde, çiftçiler ürünlerini aracılara vererek borsalara gönderiyor. Borsalardan da fabrikalara geliyor ancak homojen buğdayı bulabilmemiz zor oluyor. Genellikle borsa öncesinde farklı tohumlar karıştırılarak veriliyor. Bunu aşabilmek için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Çiftçinin ürettiği buğdaya alım garantisi vereceğiz. Buna karşılık da bizim istediğimiz tohumların ekilmesini sağlamış olacağız ve direkt olarak çiftçiden fabrikalara ürünlerimizi alabileceğiz, aracıları da kaldırmış olacağız. Önemli bir gelişme. Çünkü ülkemizdeki ekim alanları azalıyor. Makarna sektörümüzün ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayabilmek için böyle bir çözüm yolu bulduk. Her zaman da çiftçimize alım garantisi ve doğru fiyat vereceğiz, bizler de istediğimiz kalitede tohumları ve ürünleri alarak sektörümüzü büyüteceğiz."

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 20:54
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