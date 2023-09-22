Bu ülkeye 3 dakikada gidebilirsiniz!

Mekke ve Medine’ye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkeyi ziyaret etmek isteyenler gezilecek yerleriyle öne çıkan ve Umre yaparak Kabe’yi ziyaret imkânı sunan Suudi Arabistan’a vize almanın kolay olup olmadığını merak ediyor.Enuygun.com, ülkeye Flynas Hava Yolları ile gidecekler için 3 dakika kadar kısa bir sürede alınan ve ülkede en fazla 96 saat kalmayı sağlayan Suudi Arabistan Transit Vize ve diğer vize türleri hakkında merak edilenleri açıkladı.

Yakın zamanda ülkeye gitmek isteyen seyahatseverler ülkenin vize gerekliliklerini merak ediyor. Öncelikle en az 6 ay geçerliliği olan bir Schengen, İngiltere ya da Amerika vizesi olanlar kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabiliyor. Bu vize tiplerinden birine sahip olmayanlarsa çeşitli gereklilikleri sağlayarak 96 saatliğine geçerli Suudi Arabistan Transit Vize alarak ülkeye giriş yapabiliyor

Başvuru yalnızca 3 dakika sürüyor. Sürecin nasıl ilerlediğini de anlatan Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, "Vizenizi almak için tek yapmanız gereken Enuygun üzerinden Flynas Hava Yolları gidiş-dönüş uçak biletinizi aldıktan sonra hava yolunun web sitesinden ‘Manage My Booking’ alanından transit vizeye başvurmak. Tüm başvuru süreci yalnızca 3 dakika sürüyor. Başvurunuzdan sonra 3 ay süreyle geçerli 96 saatlik Suudi Arabistan Transit Vizeniz e-mail adresinize iletiliyor" dedi.

Sağlanan vize kolaylığına dair Suudi Turizm Otoritesi (STA) CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Fahd Hamidaddin yaptığı resmi açıklamada “Bugün Suudi Arabistan'ın sunduğu Transit/ Duraklama Vizesi duyurusu, ülkemizi ve evimiz dediğimiz yerleri dünyayla paylaşmaya devam etmemiz için kamu ve özel sektör iş birliğinin eşsiz bir örneğidir.’’ dedi. Hamidaddin, ‘’Suudi Arabistan, sorunsuz bir ziyaretçi deneyimine kendini adamış bir ülkedir. Suudi taşıyıcılar ile iş birliği içinde Suudi Arabistan’ın erişilebilirliğini artırmak ve dünya standartlarında bir destinasyon olması konusunda bizi ileriye taşıyacak dijital yenilikleri kullanan bir vize türü sunmaktan gurur duyuyoruz.’’ yorumunu yaptı.