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Siyaset Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama
Siyaset

Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama

Yeniakit Publisher
2023-05-20 12:44:00 -
Bu tweet'i atan sanki kendisi değilmiş! Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya şaka gibi suçlama

Terör örgütü PKK'nın kurucu sözde liderlerinden Sakine Cansız'ı anacak kadar teröristlere sıcak yaklaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, teröristlere karşı verdiği mücadeleyle örgüte katılımı bitme noktasına getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya akılalmaz bir suçlama yöneltti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon kanalının yayınında gündeme ilişkin konuştu. Soylu, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi.

İçişleri Bakanı’na sosyal medya hesabından akılalmaz bir yanıt veren Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

Haram yemekle meşhur ve FETÖ taktiklerini en iyi bilen (acaba niye?) şahıs utanmadan laf etmiş bir de. Hadi oradan! Ben ve CHP 10 yıl önce, 10 ay önce ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz! Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin, terörden beslenen sen ve senin gibiler çünkü. CHP’nin ve Cumhurbaşkanı adayımızın savunduğu tek şey hukukun üstünlüğü. Reisine dair söylediklerini ise dünya alem biliyor. Bukalemun bile olamazsın değişik! Çünkü bizim yolumuzu bir çift mavi göz ışıtıyor.

Soylu'yu Öcalan'ı serbest bırakmakla itham eden Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, örgüt içi bir hesaplaşma sonucu öldürülünce şu tweet'i atmıştı:


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Yorumlar

Diyarbakır

Bu domuz seveni Diyarbakıra davet ediyoruz. Gelsin burada şehit ailelerin yanında konuşsun ne derdi varsa. İsterse yaban domuzu bile hediye ederiz.

Melek Besim

Sizin gibi kadınlardan, sizin adınıza, bir kadın olarak utanıyorum.
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