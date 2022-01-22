Bu tiyatroyu oynamak moda oldu! Kör kütük içen Ayşen ayılınca bakın ne yaptı

Türkiye’nin sözde solcu ve feminist kadınları, bir yandan ‘Türkiye’de özgürlük yok’ derken öte yandan sabahlara kadar eğlence merkezlerinde zil zurna sarhoş olup “Bakalım bugün dananın kuyruğu ne alemle? Başka bir alem isteriz her yeni gün…” diyerek haykırmaları dikkat çekiyor.

Beyoğlu'nda içip içip sarhoş olmuş!

Gündüzleri “özgürlük yok, baskı altındayız” yaygarası koparan, geceleri ise eğlence merkezlerinde sabahlara kadar içip iğrençleşen feminist Aysen Şahin, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Beyoğlu’nda canlı müzik dinleyip sarhoş olmuşum, tam şöyle yağan kara karşı bağrını açıp “Gel ulan teke tekte koparabilirsen kopart bu dilleri” diye haykırmalık gece.”

“Başka bir alem isteriz her yeni gün…”

Ayşen Şahin, bir başka paylaşımda ise, Günaydın!

Zurna gibi yattık tabanca gibi kalktık, bugün yeni bir gün.

Bakalım bugün kahramanlarımızı ne maceralar bekliyor? Bakalım bugün nereden ezilmemeye çalışacağız?

Bakalım bugün dananın kuyruğu ne alemle?

Başka bir alem isteriz her yeni gün, en baştan, bir daha, bir daha” dedi.