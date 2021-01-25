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Yerel Bu tırdan hafif sıyrıklarla çıktı
Yerel

Bu tırdan hafif sıyrıklarla çıktı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tırın başka bir tıra arkadan çarpması ile meydana gelen kazada tırın kupası parçalanırken, tanınmaz hale gelen tır kupasından şoför hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:03:00 -
Bu tırdan hafif sıyrıklarla çıktı

Kaza, Saruhanlı ilçesi İzmir-Gebze-İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 27 AHD 90 dorse plakalı tuğla yüklü tır, aynı istikamette seyreden A.T. idaresindeki 16 HEE 61 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ö. idaresindeki tırın kupası parçalanarak tanınmaz hale geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Tır şoförü S.Ö., paramparça olan kupadan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Ö., ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ucuz atlatılan kazada tır şoförü S.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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