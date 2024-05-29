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Gündem Bu TERÖRİST tutuklanıp yargılanmalı! Refah’taki katliamın hesabını vermeli
Gündem

Bu TERÖRİST tutuklanıp yargılanmalı! Refah’taki katliamın hesabını vermeli

Yeniakit Publisher
2024-05-29 12:02:00 - 2024-05-29 12:05:14
Bu TERÖRİST tutuklanıp yargılanmalı! Refah’taki katliamın hesabını vermeli

İBB eski başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımlayarak “Bu kadın Türkiye’ye girer girmez tutuklanıp, İsrail katliamlarına katıldığı için yargı önüne çıkartılmalı ve dünyaya örnek olmalı.” Diyerek bir açıklamada bulundu.

Melih Gökçek, Harp Sura isimli sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle;

Harp Sura ailesi olarak küçük bir araştırma yaptık. Şimdi bu görselde bir adet terörist var ve bu en sağdaki terörist aslında Türkiye’de yaşıyor.

İsrail'in Amerikan Büyükelçiliği az önce bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın bizi ilgilendiren kısmı şu; buradaki Yahudi askerlerden Aliyah isimli olanı Türkiye'den gidip İsrail'de askerlik yapıyor.

Ama devletimiz bu askerlere karşı ülkemize hala giriş çıkış izni veriyor, bir çok ülkede eğer israil ordusuna katılan olursa bir daha ülkeye giremeyeceklerine dair yasak koyulmuşken Türkiye’de serbest. Bu el birliği ile duyurmamız gerekiyor.
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Yorumlar

TÜM SİYO-NAZİ SOYKIRIMCI İNSANLIK SUÇLULARI İÇİN TÜRKİYEDE (ve diğer tüm devletler kendi içinde) kendi hukukumuza göre SAVCILIK, YARGILAMA, YAKALAMA KARARI, CEZA verilmeli SONSUZA KADAR SİYONİSTLERİN YAPTIĞI GİBİ DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN İBRET-İNSA

TÜM SİYO-NAZİ SOYKIRIMCI İNSANLIK SUÇLULARI İÇİN TÜRKİYEDE (ve diğer tüm devletler kendi içinde) kendi hukukumuza göre SAVCILIK, YARGILAMA, YAKALAMA KARARI, CEZA verilmeli SONSUZA KADAR SİYONİSTLERİN YAPTIĞI GİBİ DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN İBRET-İNSANLIK ONURU İÇİN PAKET-İNFAZ EDİLMELİ!!!

sözde şarkıcı linet dahil TÜM SİYONİST KATİL DEVLETİN ELEMANLARI YAKIN TAKİBE ALINMALI, PİŞMAN EDİLMELİ

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