Bu TERÖRİST tutuklanıp yargılanmalı! Refah’taki katliamın hesabını vermeli

Melih Gökçek, Harp Sura isimli sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle;

Harp Sura ailesi olarak küçük bir araştırma yaptık. Şimdi bu görselde bir adet terörist var ve bu en sağdaki terörist aslında Türkiye’de yaşıyor.

İsrail'in Amerikan Büyükelçiliği az önce bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın bizi ilgilendiren kısmı şu; buradaki Yahudi askerlerden Aliyah isimli olanı Türkiye'den gidip İsrail'de askerlik yapıyor.

Ama devletimiz bu askerlere karşı ülkemize hala giriş çıkış izni veriyor, bir çok ülkede eğer israil ordusuna katılan olursa bir daha ülkeye giremeyeceklerine dair yasak koyulmuşken Türkiye’de serbest. Bu el birliği ile duyurmamız gerekiyor.

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