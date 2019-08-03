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"Bu tempo ile yıl sonu ihracat hedefi yakalanır"

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya:- "Temmuz ayında artan ihracatla birlikte aynı anda düşen ithalat da umut verici. Bu tempo ile gidilirse 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefi yakalanır"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14
"Bu tempo ile yıl sonu ihracat hedefi yakalanır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, "Temmuz ayında artan ihracatla birlikte aynı anda düşen ithalat da umut verici. Bu tempo ile gidilirse 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefi yakalanır." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya yaptığı açıklamada, ihracatta temmuz ayında 16 milyar dolarla yeni bir rekor kırılmasının ihracatçıları sevindirdiğini belirtti.

Artan ihracatla birlikte aynı anda düşen ithalatın da umut verici olduğunu aktaran Çetinkaya, "Bu tempo ile gidilirse 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefi yakalanır." değerlendirmesini yaptı.

Haziran ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle yaşanan düşüşün ardından temmuzda yaşanan yükselişin sevindirici olduğunu belirten Çetinkaya, Türkiye'nin geçen ay yüzde 8,32'lik artışla yaklaşık 16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatına ulaştığını bildirdi. Çetinkaya, bu tempoda devam edilmesi durumunda 182 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin yakalanacağını kaydetti.

Bir yandan ihracat yükselirken diğer taraftan ithalatın düştüğüne dikkati çeken Çetinkaya, şunları aktardı:

"Türkiye ekonomisinin can damarı ihracat. Biz ihracatçılar olarak dünyanın her yerindeki pazarlara ulaşarak olağanüstü gayretlerle ihracat yapıyor ve ülkemize döviz getiriyoruz. Bununla birlikte aynı anda ithalatın düştüğünü görmek bizim için ayrıca sevindirici bir durum. Temmuz ayında ithalat yüzde 8'lik bir düşüşle 19,3 milyar dolara geriledi. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı 7 aylık toplama bakıldığında yüzde 85,8 gibi yüksek bir orana ulaştı. Geçen senenin aynı döneminde ise bu oran yüzde 67,7 seviyesindeydi."

Çetinkaya, madencilik sektörünün ihracatına da değinerek, ilk 7 ay itibarıyla bir önceki seneye göre yüzde 6,5 kayıpla 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini bildirdi.

Maden ve doğal taşta yaşanan gerilemenin en önemli nedeninin Çin olduğunu belirten Çetinkaya, "Bizim maden ve doğal taştaki en büyük pazarımız Çin. Sektör ihracatının yüzde 40'ını Çin'e gerçekleştiriyor. Dolayısıyla orada yaşanan gerileme bizim ihracatımızı da direk olarak etkiliyor. Ancak son dönemde Suudi Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerde yaşanan artışlar gelecek için umutlu olmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14
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