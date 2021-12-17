Bu telefon kurşun geçirmiyor! Kurşun geçirmez iPhone 13 üretildi, Fiyatı hayrete düşürdü

Rusya merkezli Caviar, yine ilginç tasarımlı bir ürünle gündeme geldi. Sadece birkaç hafta önce şirket, 58 bin dolar değerindeki Tesla Model 3 aracının metal kısımlarını eriterek Elon Musk büstü tasarlamıştı.

Caviar, yeni bir açıklama yaparak kurşun geçirmez iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max Stealth 2.0 modellerini duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen akıllı telefonlar satışa çıktı.

Kamerasız iphone

Geçtiğimiz yıl lüks marka, kamerasız iPhone 12 Stealth serisini piyasaya sürmüştü. Caviar, kamerasız modeller geliştirme amacının güvenlik endişesi olduğunu açıklamıştı. Ancak bu kamerasız modellerin fiyatı bile 40 bin TL’nin üzerindeydi.



Yeni Stealth 2.0 serisi iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max de ön ve arka kameradan yoksun. Ayrıca BR2 Sınıf 2 kurşun geçirmez zırha da sahip. Bu arada, kurşun geçirmez gövde saldırı helikopterleri ve zırhlı araçlar geliştiren NPOTCIT tarafından üretildi.

Caviar, iPhone 12 Stealth gibi iPhone 13 Stealth 2.0’da da kameranın kaldırılmasıyla kullanıcıların kameraların yasak olduğu alanlarda telefonlarını kullanabileceklerini belirtiyor. Video, Stealth 2.0 iPhone 13 Pro'da tabanca ateşleyen bir adamı gösteriyor.

Fiyatı 102 bin TL'nin üzerinde

Caviar’ın paylaştığı videoda mermi ateşlendikten sonra telefon işlevselliğini kaybediyor. Ancak merminin zırhı delip geçmesini engellediği için böyle bir durumda kişinin hayatını kurtarabilir.

80 milyon yıllık T-rex (dinozor) dişli iPhone.80 milyon yıllık T-rex (dinozor) dişli iPhone.

Lüks marka, bu seriden sadece 99 adet ürettiğini açıkladı. Alıcılar, 1 TB'a kadar depolama kapasitesine sahip iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max arasında seçim yapabilir. Açıklamaya göre, serideki modellerin fiyatı 6 bin 370 dolardan başlıyor. Yani yaklaşık olarak 102 bin 480 Türk Lirası karşılığında satılıyor.