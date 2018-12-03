KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük. Özellikle yapmış olduğumuz işlere baktığımız zaman yavaş yavaş iyileşmeleri görüyoruz. Bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından, başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" ödül töreni, Başişkele'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de tüm kurumların ortak bir hedef doğrultusunda birlikte hareket ettiğini belirterek, bundan dolayı kentte hep iyi işler olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin sanayide Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye dış ticaretinin yüzde 17'sini Kocaeli'nin tek başına gerçekleştirdiğini dile getirerek, kentin bugün tek başına ülke olsa dış ticaret hacmiyle dünya 58'incisi olacağını bildirdi.

TOBB olarak yaptıkları çalışmalardan söz eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük. Özellikle yapmış olduğumuz işlere baktığımız zaman yavaş yavaş iyileşmeleri görüyoruz. Bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum. Türk özel sektörünün başkanı olarak söylüyorum. Çünkü 25 yıla baktığımız zaman birçok bunun gibi sıkıntılı dönemlerin hepsini aştık. Bu tümsekten iniş de daha hızlı olacak. Onun için moralleri yüksek tutmamız lazım." diye konuştu.

-"Hepsi aşılır"

Hisarcıklıoğlu, fırsatları değerlendirmek için hazır olunması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi aşılır. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizin siyasi görüşünden dolayı mezhebinden dolayı, etnik kökeninden dolayı birbirimizi farklı kılmayalım. Bizler bu ülke için son dönemde gördük ki özellikle 15 Temmuz sonrası gördük ki bizim bizden başka dostu yok.

Birbirimizi sevmezsek bu sıkıntılı süreçleri atlatmamız zor olur. Onun için birbirimize dayanacağız, birlik ve beraberlik içerisinde bütün zorluklar aşılabilir. Allah korusun birlik ve beraberliğimizi kaybedersek o zaman hepimiz kaybederiz."

- "Türk bankacılık sistemi 4 trilyon büyüklüğünde"

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da Türk reel sektörüyle Türk bankacılık sisteminin birbiriyle iyi konuşmasının şart olduğunu söyledi.

Rekabetin yoğun olduğu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türk bankacılık sistemi 4 trilyon büyüklüğünde, bu yönüyle milli gelirin bir adım önünde. Bankacılık sistemini büyüttüğümüz sürece reel sektörü finanse etme şansımız artacaktır. Bilançomuzun yüzde 60'ından daha fazlasını kredi olarak kullandırmış bir sektörüz.

Daha fazla kredi verebilmenin yolu bankacılık sisteminin kazançlı şekilde çalışması ve kazandıklarını da sizler paylaşmasıdır. Üretmek de önemli konuma geldi. Sadece Türkiye için değil dünya için üretmek lazım. Dünya için üretenlerle dünyada bankacılık yapanların yan yana gelmesi lazım. Türk bankacılık sisteminin buna hazır olduğunu ifade etmek istiyorum."

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Kocaeli'nin sanayinin başkenti olduğunu ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu kaydetti.

Kentte odalarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade eden Aksoy, amaçlarının Türkiye'nin daha iyi noktaya taşınmasında il olarak daha fazla katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da organizasyonun amacının ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaları ödüllendirmenin ötesinde, şirketlerin kendilerini sektörlerindekıyaslayabilmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Yarışmaya katılan tüm firmalara geri bildirim raporu sağladıklarını belirten Zeytinoğlu, firmaların bu raporla iyileştirmeye açık alanlarını görebildiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Zeytinoğlu, Hisarcıklıoğlu'na anı objesi hediye etti.

Organizasyonda dereceye giren 18 firmanın temsilcilerine ödülleri protokol mensuplarınca verildi.



Büyük ödülün sahibi büyük ölçekli firmalar kategorisinde "Logo Yazılım", KOBİ kategorisinde "Öz Asansör İnşaat" olurken, jüri özel ödülünü büyük ölçekli firmalar kategorisinde "Tüpraş", süreklilik özel ödülünü büyük ölçekli firmalar ise "Ford Otosan" elde etti.