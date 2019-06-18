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Bu tatlı çocuklarınızın yüzünü fazlasıyla güldürecek

Küçük hanım ve beylerin tatlı krizlerine son vermenin en kolay şeklini açıklıyoruz.

18 Haziran 2019 Salı 13:13
Bu tatlı çocuklarınızın yüzünü fazlasıyla güldürecek

Biz ne kadar kurallar koyarsak koyalım; çocuklarımız yetişkinler kadar şekerden uzak kalmaya tahammül edemezler. Sürekli olarak abur cubur peşinde koşan küçükleri anne tarifleriyle mutlu edebilirsiniz. İşte, çocuklarınızın damaklarını şenlendirecek çikolatalı puding tarifi:

Malzemeler:

  • 2 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı şeker
  • Çeyrek su bardağı kakao tozu
  • 4 çay kaşığı mısır nişastası
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya
  • Çay kaşığının ucuyla tuz
  • 200 ml krema

Öncelikle tencereye 1.5 su bardağı sütü alın.

Sütün üzerine şeker ve kakaoyu ekleyip güzelce karıştırın.

Süt kaynayınca ocağın altını kapatın.

Ayrı bir kasede yarım bardak süt, mısır nişastası, tuz, yumurta sarıları ve vanilyayı güzelce çırpın.

Tencerenin altını yeniden yakın.

Yumurtalı karışımı tencereye azar azar ilave edin.

Bu aşamada sürekli olarak sütü karıştırmanız çok önemli.

Süt kaynayınca karıştırma işini bırakın ve 2 dakika sonra ocağı kapatın.

Pudingi sıcakken servis kaselerine paylaştırın.

Ardından pudinglerin üzerlerini kapatıp en az 6 saat buzdolabında bekletin.

Servis aşamasında kremayı güzelce çırpın.

Hazırladığınız kremayı pudinglere bölüştürün.

Arzu ederseniz tatlınızı kuruyemiş ya da çikolata parçalarıyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:13
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