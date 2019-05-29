Bu tarife çocuklarınız bayılacak: Dereotlu kurabiye

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun. Bu sorunun ilk sebebi ise daha bebeklik döneminden başlayan bilinçsiz beslenme şekli. Çocuklarımızı mümkün olduğunca paket ürünlerden uzak tutmamız gerekiyor. İşte, minik yavrularınız atıştırmalık istediğinde onlara ikram edebileceğiniz hem lezzetli hem de katkı maddesiz nefis bir kurabiye tarifi:

Dereotlu kurabiye tarifi

Malzemeler

2,5 su bardağı un

Yarım su bardağı lor peyniri

5-6 sap dereotu

100 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 adet yumurta (Sarısı üzeri için)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı çörek otu

Oda sıcaklığındaki margarini, sıvıyağı, yumurta akı ve çörek otunu güzelce karıştırın.

Ardından karışıma kabartma tozu, şeker, tuz, lor peyniri ve dereotunu ilave edin.

Yoğurma işlemi sırasında unu azar azar ilave etmeye gayret gösterin.

Bazı durumlarda un az ya da çok gelebilir. Bu nedenle unu eklerken hassas olmak şart.

Ardından kurabiyeleri arzu ettiğiniz gibi şekillendirip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

180 derecelik fırında kurabiyeler kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.