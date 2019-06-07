Bu tarif meşhur kahvecilerin ürünlerini sollayacak türden!

Son 10 yılda ülkemizde onlarca kahveci dükkanı açıldı. Onlarca kahve türü ile hizmet veren bu mağazalar yeni neslin en çok tercih ettiği yerler arasına girdi. Satılan kahveler sıcak, soğuk onlarca çeşit ve isimde. İşte, meşhur kahve dükkanlarında satılan soğuk kahvelerden çok daha lezzetli ve çok daha leziz bir tarif…

Filtre kahve ya da granül kahve

Birçok evde son yıllarda filtre kahve makinesi sıkça kullanılır oldu. Sizin de böyle bir makineniz var ise yaptığınız ve artan kahveyi bu tarif için kullanabilirsiniz. Makineniz yok ise granül kahve de fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Soğuk kahve nasıl yapılır?

Hazırladığınız kahvenin soğumasını bekledikten sonra sıvıyı buz kalıbına boşaltın.

Ve buz kalıbını doğruca derin dondurucuya yerleştirin.

12 saat sonra kahveniz buz küplerine dönüşecek.

Bir bardak soğuk sütün içerisine kahveli buzlardan 2-3 adet atıp karıştırın.

Arzu ederseniz soğuk kahvenize şeker ya da bal ilave edebilirsiniz.

İşte, bu kadar basit.

Afiyet olsun.