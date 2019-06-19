Bu tarif damaklarınızı şenlendirecek: Zeytinli ekmek
Sabah kahvaltılarınızı şenlendirecek farklı bir ekmek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.19 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
Evlerinizin mis gibi ekmek kokutacak bir tarif ile karşınızdayız. İşte, son derece lezzetli zeytinli ekmek tarifi;
Malzemeler:
- 3 su bardağı unu
- 2 çay kaşığı toz maya
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım su bardağı doğranmış zeytin
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı mısır unu
Derin bir kapta un, maya, şeker, tuz, zeytin, zeytinyağı ve suyu güzelce karıştırın.
Hamuru güzelce yoğurun.
Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanması için bekleyin.
45 dakikanın ardından hamuru en az 5 dakika kadar daha yoğurun.
Bir kez daha hamurun üzerini örtüp yaklaşık yarım saat dinlendirin.
Ardından yağlanmış, unlanmış ekmek kalıbına ya da tepsiye hamuru yerleştirin.
Tepsiye yerleştirdikten sonra ekmeğin boyutu iki katına çıkana kadar tepside hamuru dinlendirin.
Ekmeğin üzerine mısır ununu serpin.
Önceden ısıtılmış 250 derece fırına ekmeğinizi sürün.
15 dakika boyunca ekmeği 250 derecede pişirin. Ardından ısıyı 190 derece düşürün. Bu ısıda ise ekmeği 30 dakika pişirin.
Afiyet olsun.
YORUM YAZ