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Medya Bu tam bir skandal! Sizin yatacak yeriniz yok
Medya

Bu tam bir skandal! Sizin yatacak yeriniz yok

Necmettin Batırel, ocak ayında gıda fiyatlarının neden yüzde 9 arttığını masaya yatırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 12:38:00 -
Bu tam bir skandal! Sizin yatacak yeriniz yok

Necmettin Batırel, ocak ayında gıda fiyatlarının neden yüzde 9 arttığını masaya yatırdı. "Akaryakıt ücretleri sabit kaldı, döviz kurlarında çok sınırlı değişim oldu, ama..." diyen Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Küresel gıda fiyatları art arda 10’uncu ayda da düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü fiyat endeksi 131 puana geriledi Endeks, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra 160 puana ulaşarak rekor kırmıştı. Ocakta bitkisel yağlar, süt ürünleri ve şekerde önemli gerilemeler yaşandı. Peki, bizde ocak ayında gıda fiyatları neden %9 arttı? Akaryakıt ücretleri sabit kaldı döviz kurlarında çok sınırlı değişim oldu... Öne sürülen gerekçe, Türkiye’nin sebze-meyve merkezi Antalya’daki sel felaketinin seralarda meydana getirdiği büyük zarar karşısında ürün fiyatlarındaki yüksek artış... Bir de fiyatları sabitledik diyen marketlerin halkı kandırmaları!.. (…)"

 

 

 

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