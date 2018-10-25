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Bu talep alkışlanır! 10 ayda 4 milyar 390 milyon liralık kira sertifikası

Kuveyt Türk, geçtiğimiz günlerde talep toplamasını gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracını, gelen 640 milyon liralık talep üzerine toplam 600 milyon lira olarak tamamladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:24
Bu talep alkışlanır! 10 ayda 4 milyar 390 milyon liralık kira sertifikası

Yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği kira sertifikası ihraçlarıyla kaynak çeşitliliğini artırarak sukuk piyasasında yeniliklere ve rekorlara imza atan Kuveyt Türk, geçtiğimiz günlerde talep toplamasını gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracını, gelen 640 milyon liralık talep üzerine toplam 600 milyon lira olarak tamamladı. Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, kira sertifikaları gibi yatırım araçlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “4 Temmuz 2018’de ihracı gerçekleşen 450 milyon TL tutarındaki kira sertifikamızı gelen 640 milyon TL’lik talebe istinaden, itfa tarihi olan 12 Ekim 2018’de 600 milyon TL olarak yeniledik. Böylece sene başından bu yana 4 milyar 390 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Kira sertifikalarına olan ilginin gün geçtikçe artması ve yatırımcıların bankamıza olan sarsılmaz güveni bizleri mutlu ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:24
  1. Kuveyt Türk
  2. Yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasaları
  3. Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak
  4. kira sertifikaları

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