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Bu taktikler fatura düşürüyor

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artan enerji kullanımı, faturalara da yansımaya başladı.

16 Kasım 2018 Cuma 17:40
Bu taktikler fatura düşürüyor

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz ve elektrik kullanımı artarken, bu durum faturaların da kabarmasına neden oluyor. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle bir taraftan faturaların düşmesine diğer taraftan da çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine dikkat çekiyor.

Vatandaşlara önerilerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Canan Acar, enerji tasarrufu hakkında en önemli davranış değişikliğinin kışın ısıtıcıların, sıcaklık ayarlarını düşürmekten geçtiğine vurgu yaptı. Kombilerin sürekli kapatılıp açılmamasının enerji tasarrufu açısından önemli olduğuna işaret eden Acar, gün içinde boş kalan evlerde kombilerin düşük sıcaklıklara getirilerek bırakılması gerektiğini kaydetti. Daha sonra düşük sıcaklıktaki kombinin istenilen sıcaklığa getirilebileceğini anlatan Acar, bu sayede her defasında kombi açma-kapatma sırasında yaşanan enerji kayıplarının azaltılmış olacağını dile getirdi.

PARA HARCAMADAN TASARRUF YAPMANIN YOLLARI

Mutfakta yapılabilecek tasarruf yollarını da sıralayan Acar, su kaynatırken ısıtıcı (kettle) ya da ağzı kapalı bir tencerenin kullanılması gerektiğini, dondurulmuş yiyecekleri de önceden buzdolabı kısmına almanın tasarruf için önemli olduğunu vurguladı. Buzdolabı ve dondurucu gibi beyaz eşyaların ocak gibi ısı kaynaklarının yakınlarına konumlandırılmasının yanlış olduğunu dikkat çeken Dr. Acar, şu önerilerde bulundu:

Buzdolaplarımızı olması gerektiğinden daha soğuk tutarak enerji israfı yapmamalıyız. Evde birçok yönden tasarruf sağlayabiliriz. Örneğin; Duvarda saten veya yarı parlak boya kullanmak ışığı daha iyi yansıtır ve daha düşük wattlı ampuller kullanabilmemize neden olarak enerji tasarrufu sağlar. Aynı şekilde ampuller üzerindeki tozlar da aydınlatma yükünü artırır. Yani ampuller üzerindeki tozların alınması da enerji tasarrufu sağlar. Bunun yanı sıra bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri ile ısıtıcı ve klimaların filtrelerinin temizlenmesi bu cihazların performansını arttırır. Bunların yanı sıra dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken ya da bulaşık yıkarken musluğu kapatmalıyız. Boşa akan bir musluk dakikada ortalama 6 litreden fazla su harcar. Damlayan musluklarımızı tamir ettirmeliyiz. Damlayan bir musluk, yılda 5 bin 500 litreden fazla suyu israf edebilir.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:40
  1. fatura düşürme yolları

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