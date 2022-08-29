Bu suyu içtiğinizde baş ağrınız 10 dakikada gidiyor (Doğal ve etkili yöntem)

En sık karşılaşılan baş ağrısı türleri, migren, gerginlik ve küme baş ağrılarıdır. Uzmanlara göre, hiç kimse migrenlerin kesin nedenini ve nedenini bilmiyor, ancak tıp uzmanları, migrenlerin genellikle anormal beyin aktivitesinin bir sonucu olduğunu düşünüyor.

En yaygın risk faktörleri:

1- Hormonal değişiklikler – menopoz veya adet baş ağrıları.

2- Duygusal tetikleyiciler – şok, stres, gerginlik, depresyon.

3- Diyet tetikleyicileri – kafein içecekler, çikolata, alkol, sağlıksız ve işlenmiş yiyecekler.

4- Çevresel tetikleyiciler – sigara içme, iklim değişiklikleri.

Gerçekten tek bir konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum migren aşırı derecede zor ve acı verici bir sorun olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmanız ve onları nasıl tedavi edeceğinizi ve önleyeceğinizi öğrenmeniz çok önemlidir.

En sık görülen semptomlar:

1- mide bulantısı

2- Gürültüye, ışığa ve kokuya karşı yüksek hassasiyet

3- baş dönmesi

4- karıncalanma

5- uyuşma

6- kusma

Kısa bir soru – Yeterince su içseniz bile dehidrate olabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun cevabı EVET’tir ve bu muhtemelen vücudunuzu büyük miktarda suyu elimine eden düşük elektrolit seviyesinden kaynaklanır. Migrenlerin dehidratasyon nedeni olduğu bazı durumlar vardır. Bayanlar ve baylar, daha önce de belirttiğimiz gibi, bu makalede bu sorunu çözmeniz için size sıcak göstereceğiz. Himalaya pembe tuz ve limon – Muhtemelen zaten mutfak dolabında olan 2 basit malzemeye ihtiyacınız var. Bu ev yapımı su tarifini yapmak çok basit ve kolaydır.

Malzemeler:

Bir bardak su

½ limondan meyve suyu

3 çay kaşığı Himalaya pembe tuz

Talimatlar:

1- Suyu ısıtın.

2- Limon suyunu ekleyin.

3- Himalaya pembesi tuzunu ekleyin.

4- Her şeyi birlikte karıştırın.

5- Bu karışımı içince kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Ve şimdi, Himalaya tuzu hakkında birkaç söz söylemek istiyoruz. Bu bileşen birçok temel minerallerle doludur: potasyum, demir, kükürt, magnezyum, vs. Himalaya pembe tuzu, hücrelerin içindeki ve dışındaki sıvıların miktarlarını düzenlemenize yardımcı olur, hidrasyon işlemini düzenler ve su seviyelerini dengeler. elektrolitler. Bu su aynı zamanda metabolizmanızı güçlendirmenize, pH değerini dengelemenize ve kas kramplarını önlemenize yardımcı olur.