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Siyaset Bu sözlere ancak katiller sevinir! Meral Akşener'den yanlışta ısrar
Siyaset

Bu sözlere ancak katiller sevinir! Meral Akşener'den yanlışta ısrar

Yeniakit Publisher
2023-10-26 16:13:00 - 2023-10-26 16:40:06
Bu sözlere ancak katiller sevinir! Meral Akşener'den yanlışta ısrar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ile toprakları için mücadeleye girişen Hamas'ı benzettiği skandal ifadelerini tekrarlayarak katilleri sevindirecek açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bölge istişare toplantısı için gittiği Balıkesir’de, Hamas için söylediği skandal ifadeleri tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Batı, Hamas’ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” şeklindeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener toplumun İsrail-Filistin çatışması üzerinden ayrıştırılmak istendiğini ileri sürdü.

Hamas'ı kandan beslenen Netanyahu ile kıyasladı

 

Gazze'de çocuk-kadın demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran ve katliamın görüntülerini de 'gururla' sosyal medya hesabından paylaşarak 'kan'dan beslendiğini gösteren Netanyahu ile Hamas'ı aynı kefeye koyan Akşener, 75 yıldır zulüm gören, topraklarını savunmak için attıkları taşlara karşılık üzerlerine bomba yağan Filistinlilerin şanlı mücadelesinin İsrail'i 'kızdırdığını' belirterek savaşa Hamas'ın sebep olduğu şeklinde algı operasyonuyla cahilliğini ortaya koydu.

Akşener şöyle konuştu:
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“Bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Hamas’ın İsrail’de en başında yaptığı, sivillerin öldürülmesine yol açan eylemin adı terördür. Bunu bir kenara koyarsak bunun en büyük zararı da Filistinlilere ve Gazze’de yaşayan insanlara vermiştir. Orada da ne vardır; eski bir İçişleri Bakanı olarak benim kafamda koca bir soru işareti vardır. Bu başka bir şey. Ama Netanyahu bize göre bir katildir. Netanyahu’nun şu anda çoluk, çocuk, kadın, hastane, ibadethane, okul demeden Gazze’yi bombalaması bir devlet insanına yakışmayan; bir katilin davranışına uyan davranışlardır. Netanyahu bir katildir. Dolayısıyla bir savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır. Bu kadar açıktır.

Bana göre Hamas’ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız. Onun da yanlış olduğunu söylemek zorundayız çünkü orada da siviller öldü. Ama o dürtmenin sonucu ne oldu? Gazze’de ölen insan sayısının bin 700’ü çocuk. Kim kaybetti? Gazzeliler kaybetti. Yazık günah ve oradan atılmaya çalışılıyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. 

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Yorumlar

Ziya

Kendi davasına sahip çıkamayan karı hamasami sahip çıkacak yulari elinde olan babaları izin vermez veremez çünkü kendi idaresi ile siyaset yapamıyor çıkıyor adamım diye geziyor marol

resat

hamasa düşman ,israilli bir muhalefet temsilcisi sanki ,yani herzamanki gibi yahudi kurnazlığı,bu topraklarda oluşturulmak istenen ,ne üdiği belirsiz, tarafsızlığı şiar edinmiş tip,oysa zulmun olduğu yerde tarafsız olmak alçaklıktır ,mazlumların içinde zalimden yana olanların tipik tavrı ,,
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