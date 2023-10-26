Bu sözlere ancak katiller sevinir! Meral Akşener'den yanlışta ısrar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bölge istişare toplantısı için gittiği Balıkesir’de, Hamas için söylediği skandal ifadeleri tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Batı, Hamas’ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” şeklindeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener toplumun İsrail-Filistin çatışması üzerinden ayrıştırılmak istendiğini ileri sürdü.

Hamas'ı kandan beslenen Netanyahu ile kıyasladı

Gazze'de çocuk-kadın demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran ve katliamın görüntülerini de 'gururla' sosyal medya hesabından paylaşarak 'kan'dan beslendiğini gösteren Netanyahu ile Hamas'ı aynı kefeye koyan Akşener, 75 yıldır zulüm gören, topraklarını savunmak için attıkları taşlara karşılık üzerlerine bomba yağan Filistinlilerin şanlı mücadelesinin İsrail'i 'kızdırdığını' belirterek savaşa Hamas'ın sebep olduğu şeklinde algı operasyonuyla cahilliğini ortaya koydu.

Akşener şöyle konuştu:

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“Bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Hamas’ın İsrail’de en başında yaptığı, sivillerin öldürülmesine yol açan eylemin adı terördür. Bunu bir kenara koyarsak bunun en büyük zararı da Filistinlilere ve Gazze’de yaşayan insanlara vermiştir. Orada da ne vardır; eski bir İçişleri Bakanı olarak benim kafamda koca bir soru işareti vardır. Bu başka bir şey. Ama Netanyahu bize göre bir katildir. Netanyahu’nun şu anda çoluk, çocuk, kadın, hastane, ibadethane, okul demeden Gazze’yi bombalaması bir devlet insanına yakışmayan; bir katilin davranışına uyan davranışlardır. Netanyahu bir katildir. Dolayısıyla bir savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır. Bu kadar açıktır.

Bana göre Hamas’ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız. Onun da yanlış olduğunu söylemek zorundayız çünkü orada da siviller öldü. Ama o dürtmenin sonucu ne oldu? Gazze’de ölen insan sayısının bin 700’ü çocuk. Kim kaybetti? Gazzeliler kaybetti. Yazık günah ve oradan atılmaya çalışılıyor. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor.