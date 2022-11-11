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Siyaset Bu sözler 6'lı masayı darmaduman eder! HDP'li Pervin Buldan Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü
Siyaset

Bu sözler 6'lı masayı darmaduman eder! HDP'li Pervin Buldan Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan HDP'ye yaptığı ziyarete dair kullandığı ifadeler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok sert ifadelerle yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 17:12:00 -
Bu sözler 6'lı masayı darmaduman eder! HDP'li Pervin Buldan Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var" ifadeleriyle İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına çok sert tepki göstererek, "Her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş" dedi.

HD Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan'da partisinin "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı, esnafı ziyaret etti. Buldan, partisinin il başkanlığı önündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

"HDP'ye ve Kürtler'e hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş"

Partisi 6'lı masanın gizli ortağı olan Buldan, "O 6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan" dediği İYİ Parti lideri Akşener için, "Her gün HDP'ye ve Kürtler'e hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. 'Kürt belki gün yüzü görür' diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var" ifadelerini kullandı.

"Akşener Kürt düşmanlığını ortaya koydu"

Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 6’lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Kürt anasını görmesin, gelen ağaları, giden paşaları oldu. Biz bunu biliyoruz. Bize kumpanya kuruyor diye de iftira attılar. Oysa HDP’liler kumpanya bilmezler, HDP’lierin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP’lilerle dolu olduğunu göstererek ispat ederiz.

"Kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan bilirler"

Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan bilirler onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat’tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak her gün birbiriyle yarışanlar şunu iyi bilsin ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler."

Meral Akşener ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 9 Kasım’daki grup toplantısında AK Parti'nin, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Akşener, açıklamasında şunları söylemişti:

"Eğer ki şimdiye kadar Sayın Erdoğan’a iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı; geçtim HDP’yi, bugün, PKK’yla müttefik olurdu. Biliyorsunuz, uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri, HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP’liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp, bizi faşistlikle, faili meçhulcülükle suçlayacak kadar alçalıyordu. E tabi, Allah büyük. İYİ Parti’yi yaftalayanlarla İYİ Parti’yi izole etmeye çalışanlar, nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu. AK Parti vekilleri, PKK’yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için, sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık."

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