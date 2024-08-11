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Spor Bu soygun futbol tarihine geçer: Arap kulübünü fena dolandırdılar!
Spor

Bu soygun futbol tarihine geçer: Arap kulübünü fena dolandırdılar!

Yeniakit Publisher
2024-08-11 12:11:00 - 2024-08-11 12:14:47
Bu soygun futbol tarihine geçer: Arap kulübünü fena dolandırdılar!

Romanya kulübü Steau Bükreş ile Suudi Arabistan Kulübü Al Gharafa arasında gerçekleşen transfer görüşmelerine sızan Vietnamlı korsanlar paraları alıp kayıplara karıştı.

Romanya'nın köklü kulüplerinden Steau Bükreş'ten Florinel Coman'ı 5.25 milyon Euro karşılığında transfer eden Suudi Arabistan Kulübü Al Gharafa inanılması güç bir skandala imza attı.

Vietnamlı hackerlar tarafından hacklenen Steau hesaplarıyla görüşme yaptıktan sonra transfer ücretini hackerların belirttiği hesaba yollayan Al Gharafa kulübü, Steau'dan gelen ücret talebi sonrasında büyük şaşkınlık yaşadı.

Suudi yetkiiler "Biz parayı gönderdik" dese de gerçek daha sonra ortaya çıktı. Steau cephesi ödenmeyen ücret yüzünden FIFA'ya başvurdu ve Al Gharafa kulübü, 5.25 milyon Euro'luk bonservisin yanı sıra 1 milyon Euro da tazminat ödemek zorunda kaldı.

"BİZ PARAYI YOLLADIK"

Al Gharafa Kulübü savunmasında, "Biz parayı gönderdik ama sonradan öğrendik ki, Vietnamlı hackerlar Steaua'nun e-posta hesabını hacklemiş. Bu hackerlar Steaua'nun kılığına girip bize transfer, banka ve fatura bilgileri yolladı. Bize gönderilen bilgiler Vietnam hesabına ait. Biz parayı yolladık." ifadeerine yer verdi.

"BENİ DEĞİL SİZİ KANDIRDILAR"

Steaua Başkanı Becali ise, "Ben anlamam. Bize para gelmedi. Beni değil sizi kandırdılar. Bize parayı gönderdiğinizi söylüyorsunuz ama parayı Vietnam hesabına yollamışınız. Biz gerekli bilgileri göndermiştik. Ben FIFA'ya şikayet ettim. Soruşturma başlatıldı. Bu para 31 Ağustos'a kadar gelmek zorunda. Artık bize 6.25 milyon euro ödemek zorundasınız." şeklinde bir cevap verdi.
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