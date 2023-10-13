  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Sadece 1 kişi katılınca basın toplantısı Sosyal medyada manşet oldu Millet CHP ile artık ilgilenmiyor

Bir Celal Şengör daha çıktı! Sağlıklı deyip "b.k" yedi videoya çekti

Duyan şok geçirecek! Türkiye’nin dev alışveriş sitesi kapanıyor... Herkesin telefonunda uygulaması vardı

Asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi, milyonlar heyecanlanacak

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehidimiz var

Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?

Türkiye istedi NATO yaptı

Türk enerji devi konkordato ilan etti! 'Batmadık, bankalar sıkıştırınca bu yola başvurduk' diyerek duyurdular

'Emekliye tek seferlik 5 bin liralık ödeme' düzenlemesinde flaş gelişme
Dünya Bu sonucu beklemiyordu! İşgalci İsrail’de Netanyahu’ya şok eden anket
Dünya

Bu sonucu beklemiyordu! İşgalci İsrail’de Netanyahu’ya şok eden anket

Yeniakit Publisher
2023-10-13 11:55:00 -
Bu sonucu beklemiyordu! İşgalci İsrail’de Netanyahu’ya şok eden anket

İsrail'de yapılan ankete göre her 10 Yahudi'den 9'u güvenlik zafiyetinden hükümeti sorumlu tuttu.

İsrail'de yapılan ankete göre her 10 Yahudi'den 9'u güvenlik zafiyetinden hükümeti sorumlu tuttu.

İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tuttu.

Bu kişilerden yüzde 79'unun iktidar destekçisi olduğu aktarıldı.

Yahudilerin yüzde 94'ü de güvenlik zafiyetinin hükümetten kaynaklandığını ifade ederken, yüzde 92'si savaşın kendilerini kaygılandırdığını dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankete katılan Yahudilerin yüzde 56'sı İsrail ordusunun Gazze'ye başlattığı savaşın ardından Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiği görüşünde.

Hükümetin savaştan sonra istifa etmesi fikrine katılanların yüzde 28'inin yine mevcut iktidarı destekleyenler olduğu aktarıldı.

Ayrıca, görüşlerine başvurulan Yahudilerin yüzde 52'si Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın istifa etmesi gerektiği fikrini paylaştı.

İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23