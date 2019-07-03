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Bu soğanları toplayan 3 kişiye, 204 bin TL para cezası

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 5 kilo 800 gram salep soğanı topladıkları tespit edilen 3 kişi, 204 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:42
Bu soğanları toplayan 3 kişiye, 204 bin TL para cezası

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap'ın Tahtereş mevkisinde salep soğanı toplandığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, salep soğanını toplayan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Jandarmanın belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yapılan aramada 5 kilo 800 gram salep soğanı ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 3 şüpheliye ayrı ayrı 68 bin TL olmak üzere 204 TL para cezası verildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:42
  1. Şırnak
  2. Beytüşşebap ilçesi
  3. Salep soğanı
  4. para cezası

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