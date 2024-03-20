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Sosyal Medya Bu sofra ne Ekrem? Oruç tutanla alkol alana ayrı muamele!
Sosyal Medya

Bu sofra ne Ekrem? Oruç tutanla alkol alana ayrı muamele!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 01:00:00 - 2024-03-20 01:11:19
Bu sofra ne Ekrem? Oruç tutanla alkol alana ayrı muamele!

İBB'de düzenlenen özel toplantılarda, tükettikleri alkolün parasını halkın cebinden ödeyen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, oruç tutan personeline verdiği iftar yemeğinin menüsü tepki çekti.

İBB'nin personel için verdiği iftar menüsü; bir hurma, bir küçük meyve suyu, 1 kek ve 1 sandwichten oluşuyor.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iftar yemeğini bu derece kısıtlı tutarken, belediyede düzenlenen etkinliklerde donatılmış masalarda yer alan alkolle birlikte kabarık hesabı İstanbulluya fatura etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Ekrem'in Ramazan ayında oruç tutan personele değer vermemesine tepki gösterdi.
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