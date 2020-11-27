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Gündem Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:17:00 - 2020-11-27 10:52:23

Deprem terazisi olma özelliğiyle Hatay’da ilk ve tek olan Mahremiye Camii, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. 1400-1500 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen caminin müezzini Osman Karagöz, silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmesinin, binanın zarar görmediği anlamına geldiğini söyledi.

Caminin özelliklerinden de bahseden Karagöz, "Mahremiye Camii, kesme taştan imar edilmiş, ahşap çatılı, alaturka kiremitli ve poligonal minareli bir cami yapısıdır. Mahremiye Camii, içinde bulunan deprem terazileri sebebi ile Hatay'da ilk ve tektir. Deprem terazileri, zamanında şiddetli bir depremde caminin zarar görüp görmediğinin anlaşılması için yapılmıştır. Deprem terazileri, kesme taş üzerine yapılmış, iki sütun üzerine oturtulmuştur. Silindir şeklindeki mermerler döndüğü sürece, deprem olsa bile yapının temelinin zarar görmediği anlamı gelmektedir" diye konuştu.

Öte yandan tarihi camiyi ziyaret edenler, deprem terazilerini hayranlıkla inceliyor.

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Yorumlar

bozeren

eyvah! ben öğrendim ben de şok oldum!
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ABDULLAH AYDIN

SOĞUK UN SERT YİĞİDİN MERT OLDUĞU SİVAS da BÖYLE BİR REZİLLİĞİN OLMASI HALA BUĞÜN OLMUŞ ĞİBİ SİVAS LI BİRİ OLARAK BENİ DERİNDEN YARALAMAKTADIR.UNUTULMAMALIDIRKİ ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM BAŞ ÖRTÜSÜNE UZANAN ELLER KIRILIR SELAM VE DUA İLE SİVASLI ABDULLAH AYDIN
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