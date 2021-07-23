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Eğitim Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Okullar ne zaman nasıl açılacak?
Eğitim

Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Okullar ne zaman nasıl açılacak?

Uzaktan eğitim devam edecek mi? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle özellikle veliler endişelenmeye başladı. Son bir buçuk yıldır okullarından ayrı kalan çocukların artık yüz yüze eğitime geçmesi aileler kadar eğitimcilerin de en büyük arzusu. Vakaların 10 bini aşmasıyla ‘Acaba okullar açılır mı?’ sorusu yeniden sorulmaya başlandı. Peki, bu sene yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar yüz yüze eğitimle mi açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 23:28:00 -
Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Okullar ne zaman nasıl açılacak?

Koronavirüs salgının tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Salgından en çok etkilenen alanların başında ise eğitim geldi. Okullar son bir buçuk yılda salgının seyriyle ilişkili olarak bir açıldı bir kapandı. Son dönemde hem eğitimciler hem de aileler okulların yüz yüze olarak başlaması gerektiğini belirtiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Bu sene uzaktan eğitim olur mu? Okullar ne zaman nasıl açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı bir açıklamada okulları 6 Eylül’de yüz yüze eğitimle açacaklarını belirtmişti. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda istekli olduklarını ancak pandemi şartlarının da karar verirken etkili olduğunu ifade etmişti.

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