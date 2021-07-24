Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ve 2020-2021 eğitim öğretim yılının ise neredeyse tamamında uzaktan eğitim yapıldı. Milyonlar okulların açılmasını bekliyor. Peki, bu sene yüz yüze eğitim olur mu?

Bu sene okullar ayın kaçında açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eylül ayında eğitimin yüz yüze başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir” dedi.

1.sınıflar uyum süreci için 31 Ağustos’ta okula başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak.