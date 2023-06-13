Bu sene emekli olmak avantajlı görünüyor mu?

Soru: Ben kamu işçisiyim. Emekli olmaya hak kazandım. Şimdi mi emekli olayım Temmuz’da mı emekli olayım 2024 yılı Ocak ayını mı bekleyeyim. Veli K.

Cevap: Emekli maaşı hesaplandıktan sonra emekli başvurusu yılın ilk 6 ayında yapılmış ise maaşa ocak zammı yansıtılır. Bu maaş temmuz ayında emekli maaş zammı nispetinde artar. Yılın ikinci altı ayında emekli başvurusu yapılınca emekli maaşına hem ocak hem temmuz zammı yansıtılır. Bir anlamda aynı yıl içinde emekli olanın maaşı aya bakılmaksızın aynı olur. Emeklilik yılı değişince aylık hesabı değişir. Çünkü emekli olan önceki yıl emekli zam oranından yararlanmaz. Buna bakarak bir değerlendirme yaparsak, bu sene ocak ayındaki maaş zammı ve temmuzda yapılacak maaş zammı enflasyonun üzerinde olduğundan bu sene emekli olmak avantajlı görünüyor. Ama yine de bu konuda bağlayıcı olmayıp Aralık ayını beklemek enflasyon ve büyüme oranlarını görmek hatta bu konuda bir yasal değişiklik olur mu bakmak gerekiyor. Eğer bu sene emekli olmayı düşünüyorsanız kamu işçisi olduğunuz için ideal zaman 1.7.202023-14.1.2024 arasıdır.