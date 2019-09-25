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Bu sene emekli olan kazançlı çıkar

Murat Özdamar, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili her konuyu siz okurlarımız için cevaplıyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:42
Bu sene emekli olan kazançlı çıkar

Senenin son ayları yaklaşınca emekli olmaya hak kazanan SSK ve Bağ-Kur’lu sigortalılar hangi yılda emekli olmak daha avantajlı olur sorusuna cevap aramaya başlar. Konuyu daha somut ifade edersek, an itibariyle emekli olmaya hak kazanan veya Ekim, Kasım, Aralık aylarında emekli olmaya hak kazanacak olan SSK veya Bağ-Kur sigortalısı hemen mi emekli olmalı yoksa emekli olmak için 2020 yılını mı beklemeli.

Bu alanda konuşan ve yazan kişi çok ama doğru bilgi veren az. Çünkü bu konuda yazan ve açıklama yapanların büyük bir bölümünün teknik alt yapıları yok. Yeni Akit Gazetesi olarak emekliliği gelenlerin bu sorusuna ilk biz cevap veririz, genellikle de diğerleri bizden alıp kaynak bile göstermeden kendi özgün açıklamalarıymış gibi yayınlarlar. Sigortalılara hatalı bilgi verip mağduriyet yaşatacaklarına kaynak göstermeden olsa dahi doğrusunu gazetemizden öğrenip sigortalılara doğru bilgi vermelerini yeğleriz.

SSK veya Bağ-Kur statüsünden 2019 yılında emekli olanla 2020 yılında emekli olan aynı emekli maaşını almaz. Biri diğerinden daha yüksek maaş alır. Yüksek alacak olan hangisi?

Geçen yıl 2019 yılında emekli olan 2018 yılında emekli olandan daha fazla maaş alacak demiştik. Buradan hareketle 2020 yılında emekli olan 2019 yılında emekli olandan daha yüksek maaş alacak diyebilir miyiz?

Bu sorunun doğru cevabını belirleyen iki parametre bulunuyor. Bu parametrenin ilki yıllık enflasyon diğeri de büyüme oranı. 2019 yılı emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı ayın enflasyon oranı kadar maaş zammına hak kazandı. Bir anlamda emekli maaşları 2018/Temmuz-2019/Haziran dönemi için gerçekleşen 12 aylık enflasyon oranı kadar arttı.

2019 yılındaki emekli zam oranları 2020 yılında emekli olan sigortalının maaşına yansımayacak ancak bunların maaş hesabına esas prim güncellemesinde 2019/Ocak-2019/Aralık dönemine ait 12 aylık yani 2019 yılına ait yıllık enflasyon oranı kullanılacak. Ayrıca güncelleme hesabına 2019 yılının büyüme oranının yüzde 30’u da katılacak.

Dikkat edilirse 2019 yılında emekli olanlar için 2018/Temmuz-2019/Haziran dönemi için gerçekleşen 12 aylık enflasyon belirleyici iken 2020 yılında emekli olanlar için 2019/Ocak-2019/Aralık dönemine ait yıllık enflasyon belirleyici olacak. Bir anlamda eski emekli ile yeni emekli olan arasında enflasyon oranı yönüyle altı aylık dönem farkı bulunuyor.

İşte bu altı aylık dönem farkı emekli maaşını farklılaştıran temel neden. Buradan hareketle şu teoriyi oluşturmak mümkün. Eğer enflasyon yükselme eğiliminde ise bir sonraki yıl emekli olanın emekli maaşı yüksek olur. Enflasyon düşme eğiliminde ise ilgili yıl dönmeden emekli olan daha yüksek emekli maaşı alır.

Bu yıl Ocak-Temmuz dönemi zamları toplamı yüzde 15,71 oranında oldu. Enflasyon düşme eğiliminde ve ekonomik göstergeler yıl sonu enflasyon oranının bu yüzde 15,71 zam oranının altında kalacağını gösteriyor.

Buradan hareketle net bilgi olarak ifade edelim. 2019 yılında emekli olan 2020 yılında emekli olandan daha yüksek maaşa hak kazanacak. Dolayısıyla 2019 yılında emekli olan daha avantajlı olacak.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:42
  1. SSK
  2. Bağ-Kur
  3. Bağ-Kur sigortalısı
  4. emekli
  5. Yeni Akit Gazetesi
  6. emekliliği gelenler
  7. yıllık enflasyon
  8. büyüme oranı
  9. aylık enflasyon oranı
  10. Enflasyon düşme eğilimi

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