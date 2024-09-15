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Kadın - Aile Bu şekilde uyumak kelliğe neden oluyor! Şok uygulama: Saçlarınızı avuç avuç döküyor! Anında kel bırakıyor
Kadın - Aile

Bu şekilde uyumak kelliğe neden oluyor! Şok uygulama: Saçlarınızı avuç avuç döküyor! Anında kel bırakıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-15 21:38:00 - 2024-09-15 22:58:27
Bu şekilde uyumak kelliğe neden oluyor! Şok uygulama: Saçlarınızı avuç avuç döküyor! Anında kel bırakıyor

Saçlar dökülebilir ancak, saç dökülmeleri fazla olduğunda dikkat edilmesi önemlidir. Saç dökülmesinin birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler arasında stres, ilaç kullanımı, mevsim geçişleri ve bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ancak, bu durumlardan şüphelenmiyor ve saçlarınızın neden bu kadar yoğun döküldüğünü merak ediyorsanız cevabı muhtemelen uyku alışkanlığınızdan dolayı olması dikkat çekti.

Her gün belirli oranda saçlar dökülebilir ancak, saç dökülmeleri fazla olduğunda dikkat edilmesi önemlidir. Saç dökülmesinin birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler arasında stres, ilaç kullanımı, mevsim geçişleri ve bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ancak, bu durumlardan şüphelenmiyor ve saçlarınızın neden bu kadar yoğun döküldüğünü merak ediyorsanız cevabı muhtemelen uyku alışkanlığınızdan dolayıdır. Peki, nasıl? İşte detaylar…

Uyku uzmanı Adeel Ul-Hag, bir uyku alışkanlığının saç dökülmesine ve saçların hasar almasına neden olabileceğini anlattı. Peki bu hangi uyku alışkanlığı? Detaylar yazımızın devamında.

SAÇLARI DÖKÜLMESİNE NEDEN OLAN UYKU ALIŞANLIĞI

Uzmanın ifadelerine göre, uyku öncesi banyo yapıp ıslak saçlar uyumak doğru bir alışkanlık değil.

Bu şekilde uyumak hem saçlarınızı kırar hem de hızlı bir şekilde dökülmesini sağlar.

Ayrıca uzman, ıslak saç ile uyuduğunuzda, nemin saçınızdaki doğal yağlarla birlikte yastığa emildiğini ve bu durumun da saçınızı kurutup kırılgan bir hale getirdiğini söyledi.

Sık sık bu şekilde uyumak; saç uçlarının kırılması, saçların fazla dökülmesi ve saç derisinin kaşınmasına neden olur.

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