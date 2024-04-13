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Yaşam Bu şehrin bir yanı bahar bir yanı kış
Yaşam

Bu şehrin bir yanı bahar bir yanı kış

Yeniakit Publisher
2024-04-13 20:30:00 -

Erzurum’da bu günlerde adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor. Bir tarafta çiçekler açarken bir yanda beyaz örtü halen etkisini sürdürüyor.

Erzurum’un zengin coğrafyası ve farklı iklim şartları Nisan ayı ile birlikte neredeyse zirveye çıktı. Bir yanı soğuk ve karlı olan Erzurum’un bir yanında ise ağaçlar çiçek açtı, doğa yeşile büründü. Zirvesi 3200 rakım olan Palandöken Dağı’nda ve eteklerinde halen kar eksik olmazken 1140 rakımlı Uzundere ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı. Erzurum'un Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırındaki ilçelerinde bahar iyiden iyiye yüzünü gösterirken güney ilçelerinde hala kıştan günler yaşanıyor. Bayram tatilinde Uzundere, Oltu, İspir ve Tortum başta olmak üzere güzel doğası ve havasıyla ilgi çeken Erzurum’un kuzey ilçeleri kent merkezinde baharı yaşamak isteyenlerinde ilk tercihi oldu.

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