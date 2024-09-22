Bu şehirlerde yaşayanlar aman dikkat! Sağanak yağış kuvvetli geliyor

Yurt genelinde bugün havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

6 İLE SARI KODLU UYARI

Ayrıca kuvvetli sağanağın beklendiği, Adana, Hatay, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşlardan yaşanabilecek su baskını riskine karşı tedbirli olmaları istendi.