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Siyaset Bu sefer paçayı kurtaramadı! Her yerde aranan HDP‘li enselendi
Siyaset

Bu sefer paçayı kurtaramadı! Her yerde aranan HDP‘li enselendi

Yeniakit Publisher
2023-11-23 15:05:00 -
Bu sefer paçayı kurtaramadı! Her yerde aranan HDP‘li enselendi

Bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlamasıyla aranan HDP eski Milletvekili Halil Aksoy, Sultangazi'de yakalandı.

Bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlamasıyla aranan HDP eski Milletvekili Halil Aksoy, Sultangazi'de yakalandı.
Edinilen bilgilere göre İstanbul Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 24'ncü Dönem HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un Sultangazi'de bir adreste olduğu bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen JASAT ekipleri Aksoy'u gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksoy, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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