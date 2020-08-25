Bu sefer farklı! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar: S-400'ler Türkiye'de üretilecek

Türkiye Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk paketini geçen sene teslim almıştı. Moskova ve Ankara arasında yürütülen görüşmelerde S-400’lerin teknolojik transferinin de gündeme geldiği belirtiliyor. Bu sayede S400’lerin Türkiye topraklarında üretilmesi sağlanacak. İki ülke arasında görüşmeler sürerken teslim edilecek olan ikin paketin ise ilkinden farklı olacak kaydediliyor.

Türkiye'de üretilecek

Geçtiğimiz sene alınan ilk paket S-400’lerin doğrudan alındığını belirten askeri uzmanlar yeni alınacak olan paketle hava savunma sisteminin Türkiye topraklarında üretiminin sağlanacağını belirtiyor. S- 400’leri millileştirme adımlarıyla teknoloji paylaşımı ve yazılım entegrasyonu adımları atılarak füzelerin üretiminin Türkiye’de gerçekleştirilmesinin olası olduğu görüşü ifade ediliyor.

ABD yanaşmamıştı

Türkiye ABD’den Patriot sistemi almak istemiş ancak Trump yönetimi Patriotların teknolojik olarak paylaşımına yanaşmamıştı. Hava savunma sistemlerinin teknolojik transferinin Ankara için kırmızı çizgi olduğunu belirten konunu uzmanları Rusya’dan S-400’lerin üretim aşamasını Türkiye ile birlikte gerçekleştirmeye sıcak baktığına vurgu yaptı.