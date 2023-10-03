Bu sefer de Meclis’e hakaret etti! Bay bay Kemal'den yeni skandal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen grup toplantısına katıldı. CHP Grup Başkanı ve Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlıktaki rakibi Özgür Özel ise toplantıda yer almadı. Grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında pazar günü gerçekleşen terör saldırısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, terörün nereden geldiğine bakılmaksızın mücadelenin ülke halinde bütün olarak yapılaması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Bakan Yerlikaya’yı tebrik etti

İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Geçtiğimiz pazar günü Ankara'da bir terör saldırısı oldu. İki polis kardeşimiz yaralandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. Kayseri'de şehit edilen veteriner kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine başsağlığı diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu ülke terörden çok çekti. Teröre karşı durmak hepimizin ortak görevidir. Terör nereden gelirse gelsin teröre karşı mücadele etmek bir insanlık görevidir. O nedenle teröre karşı ortak tepki vermek hepimizin vatandaş olarak, temel görevlerinden birisidir. Pazar sabahı Sayın İçişleri Bakanını aradım. Olay hakkında bilgi aldım. Öncelikle ivedilikle müdahale eden ve teröristlerin amacına ulaşmasını engelleyen ve yaralanan ve orada görev yapan ama yararlanmayan bütün emniyet mensuplarına da teşekkür etmek bizim görevimizdir. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca İçişleri Bakanına uyuşturucu baronlarıyla ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla da tebriklerimi ilettim." dedi.

Kadın erkek eşitliği için parti olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kadın erkek eşitliğinde CHP olarak bir devrim yapacağız. Kurultaya götüreceğim. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağım. Fermuar sistemi gelecek. Bir kadın, bir erkek. Hiç endişe etmeyin. Eğer bu ülkenin yarısını kadınlar oluşturuyorsa neden siyasette kadın sayısı az? Onların önlerindeki bütün engelleri kaldıracağım kararlıyım. Kurultaya götüreceğim kadın kardeşlerimden destek istiyorum” diye konuştu.

“Bu meclise ben ‘Gazi Meclis’ demiyorum”

TBMM’yi Gazi Meclis olarak kabul etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu meclise ben ‘Gazi Meclis’ demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren ve Milli Kurtuluş Savaşı’nı yöneten meclistir. Bu meclis saraydan alınan talimatla, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin el kaldırdığı ve indirdiği, 19 Mayıs hareketinin yapıldığı bir meclistir. Bunu da açıkça milletime söylüyorum ve şikayet ediyorum” dedi.

“Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın gerçek anlamda bir sivil anayasa istemediğini, başka planları olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, “Buradan yola çıkarak ‘acaba biz muhalefeti ve milleti nasıl kandırırız?’ arayışı içerisinde. Ama unutma biz diğer siyasi partiler gibi gelip senin önünde biat eden, koşulsuz davranan kişiler değiliz. Biz aklımızı kullanan yeteneklerimizi kullanan, ülkemizi, insanımızı düşünen bir siyasi gelenekten geliyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi değiliz” ifadelerini kullandı.

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