Bu sefer av avcı oldu! Kedi yılanı bakın nasıl öldürdü

Görüntülerde, kedinin yılana yaklaşarak dikkatlice izlediği, ardından da pati darbeleriyle saldırdığı görülüyor. Bir süre karşı koymaya çalışan yılan, kedinin darbeleri sonrası hareketsiz kaldı. Kedi, öldürdüğü yılanı ağzına alarak, çevredeki eski bir yapının çatısına çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, kedi-yılan mücadelesini meraklı gözlerle izledi

"Normalde kediyle farenin çatışmasına denk gelirdik"

Arkadaşıyla dolaşırken olaya tanık olan Betül Artan, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyledi. Kedinin yılanı ağzına alarak uzaklaştığını belirten Artan, "Biz normalde kediyle farenin çatışmasına denk gelirdik fakat bugün çok garip bir olay yaşadık. Arkadaşımla dolaşıyorduk, bir ses geldi, dönüp baktığımızda kediyle yılan kavga ediyordu. Kedi, yılana birkaç pati vurdu. Sanırım sonrasında yaraladı çünkü yılanı ağzına alıp bir yere götürdü. Çok garip bir şeydi bizim için" dedi.

"Her gün böyle bir doğa olayını görmüyoruz"

Rukiye Develi ise arkadaşlarıyla oturduğu sırada kedinin yılanla mücadele ettiğini gördüğünü vurguladı. Develi, kedinin sonunda kavgayı kazandığını ve bu ilginç karşılaşmanın kendilerinde unutulmaz bir anı bıraktığını ifade ederek, "Arkadaşlarla hava alalım dedik, oturuyorduk. Baktık bir ses geliyor, herhalde kedi bir şeyle oynuyor diye düşündük. Döndük meraktan baktık. Bir de ne görelim, kedi yılanla oynuyor. Tabii her gün gördüğümüz bir şey değil bu, böyle bir doğa olayını her gün görmüyoruz. Biraz daha yakınlaştık ama çok da yaklaşamazdık sonuçta bir yılandan bahsediyoruz. İzledik öyle, bakakaldık. Kedi kavgayı kazandı, bize de böyle bir anı kaldı. Garip bir olaydı, hep aklımızda kalacak" şeklinde konuştu.