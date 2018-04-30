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"Bu seçim eski sistemle yeni sistemin mücadelesi olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni sistemi savunan, Türkiye'nin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak isteyenlerle eski sisteme dönmek isteyenler bu seçimde mücadele edecek." dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:04
"Bu seçim eski sistemle yeni sistemin mücadelesi olacak"

AK Parti Bingöl Kadın Kollarının Bingöl Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongresinde konuşma yapan Yılmaz, 24 Haziran'daki seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Geçen yıl yapılan referandumla halkın anayasa değişikliğine onay verdiğini belirten Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadroların seçileceğini kaydetti.

Yılmaz, "Bu yeni yönetim sisteminin ilk seçimi, 24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran'da sadece yeni yöneticiler seçmeyeceğiz, yeni milletvekilleri seçmeyeceğiz, sadece Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz, aynı zamanda yeni yönetim sisteminin kuruluşunu yapacak kadrolar seçeceğiz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:04
  1. Bingöl
  2. Cevdet Yılmaz

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