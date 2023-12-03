Bu savaşta hiç mi rütbesiz asker ölmüyor? Şu ana kadar sadece 72 asker ölmüş tamamı subay

Siyonist rejim, 14 Kasım'da Gazze'de ağır yaralanan bir askerin öldüğünü açıklamak zorunda kaldı.

Gazze'de dün yaşanan çatışmalarda da bir binbaşının daha Hamas mücahitlerince öldürüldüğü itiraf edildi.

Siyonist rejim, Gazze Şeridi'nin kuzeyini karadan işgale başladığı 27 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda öldürülen sözde askerlerinin sayısının 72 olduğunu iddia etti.

Ne var ki açıklanan bu kayıpların hemen hemen tamamı binbaşı, albay, yüzbaşı gibi üst düzey rütbeli askerlerden oluşuyor. Vatandaş haklı olarak soruyor: "Bu savaşta hiç mi rütbesiz asker ölmüyor"

Siyonist rejimin son çıkardığı kanunlara göre, Ordu tarafından açıklanmayan askeri kayıpları haberleştiren gazetelere ağır cezai müeyyideler uygulanırken, haberi yapan gazeteciye de hapis cezası veriliyor.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.