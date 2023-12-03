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Gündem Bu savaşta hiç mi rütbesiz asker ölmüyor? Şu ana kadar sadece 72 asker ölmüş tamamı subay
Gündem

Bu savaşta hiç mi rütbesiz asker ölmüyor? Şu ana kadar sadece 72 asker ölmüş tamamı subay

Yeniakit Publisher
2023-12-03 12:27:00 -
Bu savaşta hiç mi rütbesiz asker ölmüyor? Şu ana kadar sadece 72 asker ölmüş tamamı subay

Siyonist rejim, abluka altında olan Gazze'de giriştiği katliam süresince öldürülen askerlerinin sayısını 72 olarak açıkladı. Açıklanan bu 72 askerin hemen hemen tamamı, binbaşı, yüzbaşı gibi üst düzey subaylardan oluşuyor. Bu savaşta hiç mi rütbesiz asker ölmüyor?

Siyonist rejim, 14 Kasım'da Gazze'de ağır yaralanan bir askerin öldüğünü açıklamak zorunda kaldı.

Gazze'de dün yaşanan çatışmalarda da bir binbaşının daha Hamas mücahitlerince öldürüldüğü itiraf edildi.

Siyonist rejim, Gazze Şeridi'nin kuzeyini karadan işgale başladığı 27 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda öldürülen sözde askerlerinin sayısının 72 olduğunu iddia etti.

Ne var ki açıklanan bu kayıpların hemen hemen tamamı binbaşı, albay, yüzbaşı gibi üst düzey rütbeli askerlerden oluşuyor. Vatandaş haklı olarak soruyor: "Bu savaşta hiç mi rütbesiz asker ölmüyor"

Siyonist rejimin son çıkardığı kanunlara göre, Ordu tarafından açıklanmayan askeri kayıpları haberleştiren gazetelere ağır cezai müeyyideler uygulanırken, haberi yapan gazeteciye de hapis cezası veriliyor.
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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Yorumlar

ata

onların dediğini yüz ile bin ile çarpmak lazım... hayatları yalan üzerine... fetönün de hocaları olur kendileri...

yakup soner

 israil rütbesiz askeri insan yerine bile koymuyor kendi itini bile kabul etmiyor rabbim kökünüzü kurutsun inşallah
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